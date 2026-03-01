Vídeo | La actuación de 'Berghain' de Rosalía, que hace historia como la Artista Internacional del Año en los Brit Awards

La cantante catalana Rosalía ha sido galardonada con el premio a Artista Internacional del Año en los BRIT Awards 2026, los premios más prestigiosos de la industria musical británica, convirtiéndose en la primera artista española en lograr este reconocimiento.

La 49ª edición de los BRIT Awards se celebró este sábado por la noche en Manchester (Reino Unido), donde la artista española se impuso a destacados nombres de la música internacional como Bad Bunny, Taylor Swift, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Chappell Roan, CMAT, Doechii, Sombr y Tyler, The Creator.

Además del galardón, Rosalía protagonizó uno de los momentos más destacados de la gala al interpretar por primera vez en directo Berghain, uno de los temas incluidos en su último álbum, LUX. La actuación contó con la colaboración especial de la artista islandesa Björk, acompañadas por una orquesta y un cuerpo de bailarines, recreando la estética del videoclip oficial del sencillo.

Con este reconocimiento, Rosalía consolida su proyección internacional y reafirma su posición como una de las figuras más influyentes del panorama musical global actual.