Vídeo | Shakira conquista Madrid en su primer concierto de la residencia que pone el broche a su gira

Ocho años después de su último concierto en España, Shakira volvió a encontrarse con el público español. La cantante colombiana inauguró este viernes en Madrid su residencia de 12 conciertos con un espectáculo que repasó más de tres décadas de carrera y que convirtió el recinto Iberdrola Music en su propio estadio.

Ante unas 50.000 personas, la artista arrancó el concierto a las 20:49 horas con La fuerte, su colaboración con Bizarrap, y fue enlazando canciones de su etapa más reciente con algunos de los grandes éxitos que marcaron sus comienzos. Girl like me, Las de la intuición, Estoy aquí, Inevitable, Te felicito, Acróstico, La bicicleta, La tortura, Hips Don't Lie, Chantaje, Loca, Ojos así, Pies descalzos y Antología fueron algunos de los temas que formaron parte del repertorio.

"Buenas noches Madrid, no puedo creer estar aquí", dijo la cantante al reencontrarse con sus seguidores. Shakira también bromeó sobre su regreso a España: "Todos me dicen: con la cara que te fuiste y con la cara que volviste".

Una noche de éxitos, baile y recuerdos

El espectáculo estuvo marcado por las coreografías, los cambios de vestuario y una gran puesta en escena, con proyecciones, fuego y agua acompañando algunos de los temas. Uno de los momentos más emotivos llegó con Acróstico, interpretada mientras aparecían sus hijos en las pantallas.

La artista también dedicó unas palabras a su relación con España, donde vivió algunos de los años más importantes de su vida. "Aquí me convertí en madre", recordó ante el público, al que agradeció haberla acompañado durante más de 30 años de carrera.

El repertorio recorrió así desde Pies descalzos, publicado en 1995, hasta las canciones de Las mujeres ya no lloran, su último álbum de estudio y el disco que da nombre a la gira.

La recta final llegó con Te dejo Madrid, Suerte, Dai Dai y Waka Waka, antes de que Loba y la Music Session #53 con Bizarrap pusieran el broche a la primera noche de la residencia.

Antes de interpretar Te dejo Madrid, Shakira contó además al público el origen de la canción, vinculada a una experiencia amorosa que vivió en la capital cuando tenía 19 años.

Macondo Park, una ciudad efímera

El concierto fue solo una parte de la experiencia preparada para el regreso de Shakira. Desde primera hora de la tarde, los seguidores pudieron recorrer Macondo Park, una ciudad efímera inspirada en el universo de Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez.

El recinto reúne espacios dedicados a la música, la literatura, la moda, la gastronomía, el arte y la danza. Entre ellos están el Estadio Shakira, con capacidad para unas 55.000 personas; El Museo, La Biblioteca, Club Loba, El Taller, El Mercado y Macondito, además de otros espacios para actividades culturales y actuaciones.

La programación del primer día incluyó las actuaciones de Guitarricadelafuente, Maro, Santos Bravos y Virtual Diva, además de un desfile de Ágatha Ruiz de la Prada.

La residencia madrileña continuará durante las próximas semanas con un total de 12 conciertos, hasta el 11 de octubre, fecha en la que también está previsto el cierre de Macondo Park.