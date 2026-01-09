Los Chicos, en Ourense

Habituados desde hace años a tocar más en Australia que en su propio país, los madrileños Los Chicos recalarán en Ourense con un show este viernes 9 de enero en el Café Cultural Auriense, en el marco de su “Never Is Too Much Tour”. “Galicia siempre nos atrae por sus buenas gentes y su buena gastronomía”, advierte Gerardo Urchaga, guitarra en el grupo de rock’n’roll que ya cuenta con más de dos décadas de trayectoria, además de director de Folc Records, sello independiente que comparte con su hermano Antonio, también guitarra en el combo que completan Rafa Suñén en voz, Guillermo Casanova en bajo y Ral García en batería.

Pregunta.Giran mucho por Europa, pero también por Australia. ¿Qué vio en ustedes el público australiano para requerirlos una y otra vez y cómo es el feedback?

Respuesta.Por Europa no estamos girando mucho, salvo algún festival puntual, y probablemente tenga mucha culpa el hecho de que desde 2010 hemos hecho 8 giras por Australia, así que, nuestro dinero y tiempo se ha ido en esos viajes. La primera vez fuimos un poco de vacaciones porque nuestro amigo Johnny Casino nos montó una gira. Resultó que a la gente le moló tanto que insistieron en que volviéramos y así hasta ahora. Un buen amigo, bajista de Radio BIrdman y The New Christs, Jim Dickson, en la primera gira nos describió diciendo que lo que hacíamos tenía mucho de sonido australiano, pero con el espíritu festivo español. Probablemente eso es lo que vieron, ya que a la gente de cualquier sitio le mola pasarlo bien. El feedback es buenísimo; la conexión con el público fue instantánea. Hay gente que cada vez que vamos nos sigue y nos ve 5 o 6 veces, o se hacen 900 km para vernos. ¡Es de locos, sí!

P.Después de probar tantos escenarios, ¿tienen un lugar favorito para actuar?

R.Cada escenario tiene su encanto, ya sea uno enorme de un festival o uno de un bar enano en el que no entramos. Son conciertos distintos, y nosotros disfrutamos en todos.

P.Ser independiente, ¿es cambiar la posibilidad de ganar mucho dinero por hacer lo que uno quiere?

R.Exacto, ser independiente debería ser hacer lo que uno quiere, aunque el término a veces está un poco desvirtuado. El dinero, allá cada cual si lo valora como algo importante. Para nosotros nunca ha sido una prioridad. Si estás en una multinacional eres un producto al servicio de una empresa. Nosotros le damos muchísima importancia a nuestro grupo y nunca querríamos que nos tratasen como un producto con el que mercadear, por mucho dinero que nos dieran.