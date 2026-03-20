John Galliano regresa a la moda de la mano de Zara

Golpe estratégico en la industria global de la moda. Zara ha anunciado el fichaje del diseñador británico John Galliano para desarrollar colecciones de temporada, en una colaboración que se extenderá, en principio, durante los próximos dos años. La operación, impulsada desde la cúpula de Inditex, marca un antes y un después en la evolución del modelo de la compañía hacia el segmento premium.

El acuerdo contempla la creación de varias colecciones al año bajo la dirección creativa de Galliano, quien reinterpretará el archivo histórico de la marca gallega. Las primeras propuestas verán la luz en septiembre de 2026, en plena campaña otoño-invierno.

Se trata de un movimiento sin precedentes en el “fast fashion”, rompiendo con los códigos tradicionales de la industria al incorporar a un diseñador de alta costura a su plantilla. Frente a las habituales colaboraciones cápsula —limitadas en tiempo y alcance—, Zara apuesta por una relación continuada, con ambición creativa y narrativa de marca.

El diseñador, conocido por su enfoque teatral, su dominio del corte y su capacidad para construir universos estéticos complejos, trasladará parte de ese lenguaje a una escala industrial. El reto: convertir la sofisticación de la alta costura en producto accesible sin diluir su identidad.

Galliano, que dirigió casas como Dior y más recientemente Maison Margiela, regresa así al primer plano tras su salida de esta última en 2024. Su incorporación a Zara supone también un cambio de paradigma en su trayectoria, tradicionalmente vinculada al lujo.

La nueva Zara

Detrás de la operación se sitúa Marta Ortega, presidenta no ejecutiva de Inditex, que continúa profundizando en la transformación estética y cultural de la compañía iniciada tras asumir el cargo en 2022.

La relación entre Ortega y Galliano no surge de forma improvisada. Ambos habían coincidido previamente en proyectos culturales y exposiciones vinculadas a la Fundación Marta Ortega Pérez, donde el diseñador ya había mostrado su trabajo. Este contexto ha facilitado una alianza basada no solo en intereses comerciales, sino también en afinidad creativa.

El fichaje se enmarca en una estrategia más amplia: elevar el posicionamiento de Zara en un momento en el que el modelo tradicional de producción acelerada se enfrenta a nuevos desafíos, desde la sostenibilidad hasta la saturación del mercado.

En los últimos años, la marca ha intensificado su apuesta por tiendas más grandes y cuidadas, colecciones más limitadas, precios progresivamente más altos y colaboraciones con perfiles creativos relevantes, que, si bien levanta críticas de un alejamiento progresivo de la “democratización” de la moda que caracterizó siempre a Zara, está suponiendo un posicionamiento de la firma como referente de la moda global.

La incorporación de Galliano lleva esta estrategia un paso más allá, introduciendo un componente clave en el lujo contemporáneo: el relato. Ya no se trata solo de vender prendas, sino de construir significado, archivo y deseo.

El archivo, punto de partida

Uno de los ejes del proyecto será la reinterpretación del archivo de Zara, una práctica cada vez más extendida en la industria. Galliano trabajará sobre piezas icónicas de la marca para transformarlas mediante nuevos patrones, materiales y narrativas. Este enfoque conecta con tendencias como la circularidad, la revalorización del pasado y la búsqueda de autenticidad en un contexto dominado por la sobreproducción.

La operación no está exenta de interrogantes. La principal incógnita reside en cómo se integrará un proceso creativo más lento y artesanal dentro de la maquinaria logística de Inditex, basada en la rapidez y la eficiencia. También queda por ver cómo reaccionará el consumidor habitual de Zara ante propuestas potencialmente más conceptuales y con precios previsiblemente más elevados. Sin embargo, el movimiento posiciona a la compañía en una liga distinta, acercándola a competidores híbridos que combinan moda accesible y aspiracional.

Con este fichaje, Zara no solo suma un nombre de peso, sino que redefine su ambición. La entrada de John Galliano simboliza el paso de una marca centrada en la inmediatez a otra que aspira a influir culturalmente en la moda global.

A partir de otoño de 2026, el mercado pondrá a prueba si esta alianza logra algo poco habitual: traducir el lenguaje de la alta costura al armario cotidiano sin perder su magia.