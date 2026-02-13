La moda, altavoz de un mensaje cultural

Poco queda por decir a estas alturas sobre la actuación de Bad Bunny en el intermedio del “Súper Tazón”. El acontecimiento, que ya de por sí genera unas expectativas altísimas cada año, era especialmente ansiado en esta ocasión teniendo en cuenta el contexto de polarización que Donald Trump ha generado en torno a la comunidad latina.

Con los matones del ICE sembrando el terror en las calles estadounidenses, el puertorriqueño llenaba los 13 minutos de su actuación de un alegato ensalzando toda la riqueza de la cultura americana, más allá de El Paso. Los mensajes fueron claros, tanto en lo musical como en lo escénico y fue en este segundo apartado donde la moda tuvo un papel destacadísimo.

No es noticia ya que Bad Bunny se presentó ante cientos de millones de espectadores vestido de Zara. Él, de origen humilde pero a estas alturas con un poder adquisitivo y unos contactos que le permitirían vestirse de cualquiera de la élite de los diseñadores, eligió el buque insignia del “low cost”. Y eso también lanza un poderoso mensaje al situarse como alguien del pueblo, que sale del pueblo y no lo olvida.

Tampoco se puede añadir nada demasiado novedoso ya a la intrahistoria de su ropa. El número 64 en honor a su madre, a quien también homenajeó con el apellido Ocasio bordado a su espalda. El cordón con el que sujetaba sus pantalones, una oda a lo humilde de sus orígenes. Y unas zapatillas Adidas diseñadas en exclusiva por él y para él. Todo ello con la etiqueta de una empresa gallega que representa a una comunidad unida con más que lazos al mundo latinoamericano por una historia llena de viajes de ida sin vuelta.

La nueva masculinidad

Así, de blanco impoluto para no ser malinterpretado en sus consignas, el cantante puertorriqueño ha tomado el discurso de quasi odio de Trump y se lo ha devuelto convertido en una fiesta multicultural. Pero esta no ha sido la única vez que Bad Bunny ha lanzado potentes mensajes con su ropa.

Benito se ha convertido por derecho propio en un símbolo de la nueva masculinidad a través de una cuidadísima selección de lo que viste cuando acude a eventos. Sus apariciones en las galas del Met, por ejemplo, son siempre las más aplaudidas por adaptarse como pocos al código de vestimenta de cada edición sin olvidar guiños constantes a su adorado Puerto Rico.

Prueba de ello fue el atuendo elegido en la última, con la sastrería de los dandis negros como tema de la noche, en la que lució un Prada hecho a medida que incluía un sombrero con la forma de la emblemática pava boricua utilizada por los jíbaros. Así, convirtió a los campesinos puertorriqueños en dandis a través de su símbolo más humilde. El año anterior ya había lucido un corsé de Margiela con un ramo de flores en la mano adornado con la flor nacional de Puerto Rico y en 2023 sorprendió con un traje blanco con escote a la espalda de Jacquemus.

Esta última marca le ha usado de embajador a través de campañas virales que han roto estereotipos. Como la de 2022, en la que Bad Bunny protagonizó unas fotos enfundado en un vestido mini rosa con tacones para presentar la colección Le Splash.

Porque el mundo del lujo se ha rendido a los pies de la cultura urbana, de la que Bad Bunny es hoy uno de sus máximos representantes. A nivel estilístico ha conseguido logros como el de haber lucido el primer traje de hombre diseñado por Schiaparelli, con el que recogió el premio Grammy al Álbum del Año. Benito ha vestido bailarinas con calcetines y bermudas cortas, bolsos que típicamente se guardaban en el armario femenino, uñas pintadas, todo tipo de accesorios en el cabello, faldas, transparencias, flores o encajes.

La misma libertad de expresión que reclama en sus letras la manifiesta a través de su ropa creando todo tipo de combinaciones a priori imposibles y utilizando la moda como un altavoz de la cultura urbana, que defiende y ensalza en todas sus apariciones, rompiendo los cánones de género y definiendo una estética que adopta la multiculturalidad como valor añadido y no, como lo entiende su presidente, algo que combatir.