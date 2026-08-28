La playlist de... Aldara Palmeiro Pazos

LA REVISTA

Échale un vistazo a la playlist de Aldara Palmeiro Pazos, integrante del grupo de folk De Ninghures

Aldara Palmeiro Pazos, voz y violín en el grupo de folk De Ninghures.
Aldara Palmeiro Pazos, voz y violín en el grupo de folk De Ninghures.

La playlist de la voz y violín del grupo de folk De Ninghures, Aldara Palmeiro Pazos.

► A de sempre — Tanxugueiras

► ROTO X TI — Yerai Cortés

► ALLÁ ARRIBITA — Rodrigo Cuevas

► MAFIOSA — Nathy Peluso

► Muiñeira de Ons — Aliboria

► ANGULEELE — Fillas de Cassandra, Zetak

► Rue Franklin — The Rapants

► 6 DE FEBRERO — Aitana

► TUS INICIALES — Lola Indigo, Lia Kali, Queralt Lahoz, SALMA

► Xente — Berrogüetto

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