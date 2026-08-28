LA REVISTA
La playlist de... Aldara Palmeiro Pazos
LA REVISTA
La playlist de la voz y violín del grupo de folk De Ninghures, Aldara Palmeiro Pazos.
► A de sempre — Tanxugueiras
► ROTO X TI — Yerai Cortés
► ALLÁ ARRIBITA — Rodrigo Cuevas
► MAFIOSA — Nathy Peluso
► Muiñeira de Ons — Aliboria
► ANGULEELE — Fillas de Cassandra, Zetak
► Rue Franklin — The Rapants
► 6 DE FEBRERO — Aitana
► TUS INICIALES — Lola Indigo, Lia Kali, Queralt Lahoz, SALMA
► Xente — Berrogüetto
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