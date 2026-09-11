La playlist de... Francisco Castro

LA REVISTA
Francisco Castro, paixón Beatle
LA REVISTA
► And I love her - The Betales
► Hallelujah - Leonard Cohen
► Buffalo soldier - Bob Marley
► Wouldn’t It be nice - The Beach Boys
► Rolling in the Deep - Aretha Franklin
► Rocket man - Elton John
► Ojos de gata - Los secretos
► The show must go on - Queen
► Mejor - Los Brincos
► Sardiñas en pan de millo - Francisco Castro
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