La playlist de... Francisco Castro

LA REVISTA

Francisco Castro, músico y escritor vigués

Francisco Castro
Francisco Castro | Andrés Garrido

► And I love her - The Betales

► Hallelujah - Leonard Cohen

► Buffalo soldier - Bob Marley

► Wouldn’t It be nice - The Beach Boys

► Rolling in the Deep - Aretha Franklin

► Rocket man - Elton John

► Ojos de gata - Los secretos

► The show must go on - Queen

► Mejor - Los Brincos

► Sardiñas en pan de millo - Francisco Castro

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