La playlist de... "Labra", José Luis Labrador González
LA REVISTA
Échale un vistazo a la playlist de José Luis Labrador González, conocido como Labra
La playlist de José Luis Labrador González, conocido como Labra, creador del pub Rock Club y gestor en promotora de conciertos Bad Seed.
► I Wanna Be With You — RASPBERRIES
► I Wanna Be Your Boyfriend — THE RUBINOOS
► Just What I Needed — THE CARS
► Picture My Face — TEENAGE HEAD
► When You Find Out — THE NERVES
► When I Look In Your Eyes — THE ROMANTICS
► All Kindsa Girls — THE REAL KIDS
► I’m In Love With The GTO’s — JEFF DAHL
► Sick of Myself — MATTHEW SWEET
► Clic — MAGÍN BLANCO, BURGAS BEAT
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