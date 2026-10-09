La playlist de... "Labra", José Luis Labrador González

LA REVISTA

Échale un vistazo a la playlist de José Luis Labrador González, conocido como Labra

"Labra", José Luis Labrador González.
"Labra", José Luis Labrador González.

La playlist de José Luis Labrador González, conocido como Labra, creador del pub Rock Club y gestor en promotora de conciertos Bad Seed.

► I Wanna Be With You — RASPBERRIES

► I Wanna Be Your Boyfriend — THE RUBINOOS

► Just What I Needed — THE CARS

► Picture My Face — TEENAGE HEAD

► When You Find Out — THE NERVES

► When I Look In Your Eyes — THE ROMANTICS

► All Kindsa Girls — THE REAL KIDS

► I’m In Love With The GTO’s — JEFF DAHL

► Sick of Myself — MATTHEW SWEET

► Clic — MAGÍN BLANCO, BURGAS BEAT

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats