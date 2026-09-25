LA REVISTA
La playlist de... Wilson el Payador
LA REVISTA
► RÚA DO PRACER - SU GARRIDO POMBO
► ROMARIA - ELIS REGINA
► VIDALA PARA MI SOMBRA - ATAHUALPA YUPANQUI
► OJALÁ - SILVIO RODRÍGUEZ
► QUIÉN TE QUITA LO BAILADO - JOSELO SCHUAP
► NE ME QUITTE PAS - JACQUES BREL
► CONFESIONES DE INVIERNO - CHARLY GARCÍA
► RUN RUN SE FUE PAL’NORTE - VIOLETA PARRA
► LA VILLERITA - HORACIO GUARANI
► COMO LA CIGARRA - MARÍA ELENA WALSH
Contenido patrocinado
También te puede interesar
LA REVISTA
La playlist de... Wilson el Payador
LA REVISTA
PALCO, o novo escaparate para Galicia
LA REVISTA
La playlist de... The Speedways
Lo último