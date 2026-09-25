La playlist de... Wilson el Payador

LA REVISTA

La playlist de Wilson el Payador

Wilson el Payador
Wilson el Payador

► RÚA DO PRACER - SU GARRIDO POMBO

► ROMARIA - ELIS REGINA

► VIDALA PARA MI SOMBRA - ATAHUALPA YUPANQUI

► OJALÁ - SILVIO RODRÍGUEZ

► QUIÉN TE QUITA LO BAILADO - JOSELO SCHUAP

► NE ME QUITTE PAS - JACQUES BREL

► CONFESIONES DE INVIERNO - CHARLY GARCÍA

► RUN RUN SE FUE PAL’NORTE - VIOLETA PARRA

► LA VILLERITA - HORACIO GUARANI

► COMO LA CIGARRA - MARÍA ELENA WALSH

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