El pop’n’roll de Detroit en Ourense

Con la emoción a flor de piel por ser su primera gira por España, tal como lo confiesan sus propios integrantes, la banda estadounidense de pop’n’roll Mod Lang llega a Ourense para mostrar en vivo por qué está tan en boga. “Alguien me dijo que allí tocaban la gaita, lo cual me dejó alucinado porque pensaba que era algo típico de Escocia. Aunque no conozco ni su música ni su gastronomía, me encanta comer marisco y, tratándose de Galicia, ¡pinta muy bien!”, explica Ben Taber, batería del combo que actuará el 19 de octubre en el Café Cultural Auriense con su disco “Borrowed Time” y que completan Antonio Keka en voz y guitarra, Alex Belfie en voz y guitarra y Ava East en bajo y voz.

Pregunta. ¿Qué responsabilidad implica ser caratulados como “la nueva sensación del pop’n’roll” de Estados Unidos, en la estela de bandas como Uni Boys, Sharp Pins o The Daniel Romano’s Outfit?

Respuesta. Alex: No nos sentimos agobiados por la responsabilidad que supone formar parte de la actual ola de revolucionarios del rock and roll; es el resultado de la conciencia del público. Queremos rockear y sabemos que vosotros también. Y no es un sacrilegio decir que el rock and roll fue algo secundario durante mucho tiempo. Los rockeros de todo el mundo conocen la sensación de vivir en una burbuja cálida, vibrante, y ahora con un efecto de reverberación y en expansión: el número de rockeros en activo está alcanzando su punto álgido y no se limita a una sola ciudad ni a un solo país; está en tu calle, está en tu ciudad.

P. En febrero de este mismo año 2026 lanzaron su disco debut, ¿cuáles creen que son las causas por las que en tan poco tiempo se hicieron tan populares, sobre todo entre el público joven?

R. Antonio: Creo que gran parte se debe al hecho de que estuvimos de gira mucho el año anterior al lanzamiento de nuestro primer disco con grupos como Sharp Pins, Lemon Twigs y Daniel Romano’s Outfit, y poco después de que saliera el disco seguimos de gira con artistas como Ty Segall y King Tuff. ¡Estuvimos en el lugar adecuado en el momento adecuado! Y tenemos muchísimas ganas de tocar en España.

P. Claro, hasta hoy vuestra actividad se limitó a USA, ¿cómo palpitan esta primera gira por España?

R. Ava: ¡Estamos muy emocionados! Tener la oportunidad de compartir nuestra música con gente nueva en lugares nuevos es una experiencia preciosa y la aprovecharemos al máximo para conoceros y mostrarles de qué va Detroit.