Septiembre, “que el ritmo no pare”: los festivales que hay en Galicia

El verano no termina. Y aunque el otoño meteorológico comience el 1 de septiembre, justo septiembre será un mes más que activo en lo que respecta a citas festivaleras en Galicia. El Recorda Fest en A Coruña (4/5), el WOS Festival en Santiago de Compostela (11/13), el histórico Festival Revenidas en Vilaxoán de Arousa (10/13) o el Caudal Fest en Lugo (18/19) son sólo algunos de los encuentros más esperados por un público que no se resigna al fin de la época estival.

Con música urbana, pop y rock, larga primero en el mes el Recorda Fest, en el Muelle de Batería del Puerto de A Coruña, definido por sus organizadores como “el festival más sostenible de España”. El viernes 4 de septiembre actuarán Cali y el Dandee, Juan Magán, La M.O.D.A., Sidecars, Mafalda Cardenal, Pavlenha y las Recorda Sessions con Raúl, Natalia, Selena, Fran Perea, Ella Baila Sola y David Civera. Y el sábado 5, Hombres G, Marlon, Álvaro de Luna, Taburete, Galician Army, Hey Kid, Inazio y Hydn.

En el caso del Festival Revenidas, del 10 al 13 de septiembre con escenario en el Puerto de Vilaxoán (Vilagarcía de Arousa, Pontevedra), y con música tradicional, rock y verbena, contará con la novedad de acceder, a través de charlas en directo con figuras de la divulgación científica gallega y estatal como Eduardo Sáenz de Cabezón, Verónica Bolón, Paula Desiré o Adrián García, al espacio de experimentación “Ondas y partículas”. Encabezan el cartel Narco, Sara Hebe y De Ninghures el jueves 10; Evaristo, Dakidarría y Arrhythmia el viernes 11; el Drogas, Fillas de Cassandra y The Rapants el sábado 12; y De Vacas y Mekanika Rolling Band el domingo 13.

Casi en paralelo, del 11 al 13 de septiembre tendrá lugar el WOS Festival en Santiago, con un mix de cultura contemporánea, electrónica y avant-garde, con desarrollo en recintos de alto valor arquitectónico y patrimonial de la ciudad, incluyendo iglesias y edificios históricos. Paul Jebanasam presents matr, Yu Su presents Foundry, Visible Cloaks, Ana Roxanne, Blood of Aza, Jokkoo Collective presents Organic Intelligence, Juli Deák, Lee Gamble o Mor Elian serán de la partida.

El Caudal Fest, por su parte, el 18 y 19 en el Jardín del Palacio de Congresos y Ferias de Lugo, es una de las grandes fiestas de cierre de temporada con lo mejor del indie y el rock nacional. Hay nombres como los de Lori Meyers, Xoel López, Pignoise, Anni B Sweet y Ortiga (18); o Siloé, Carlos Ares, Sexy Zebras y Leire Martínez (19).