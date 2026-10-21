Muere un trabajador en Larouco tras un incidente con un nido de avispas mientras desbrozaba

Un integrante de un obradoiro de emprego de Larouco muere este miércoles mientras realizaba labores de desbroce en una pista forestal situada entre Seadur y Larouco, en la comarca de Valdeorras. La víctima, natural de Pontevedra y vecino desde hace muchos años del municipio de Manzaneda, tenía 50 años.

El lugar del desbroce en Valdeorras.

El suceso se produjo alrededor de las 12,00 horas, cuando el trabajador habría encontrado un nido de avispas mientras desarrollaba su labor. Según la información recabada, varios insectos se le habrían introducido por la careta de protección e incluso por la garganta.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios del 061, tanto en ambulancia como en helicóptero, además del médico de Larouco y voluntarios de Protección Civil. Pese a la intervención de los servicios de emergencia, el hombre falleció en el lugar.

A la espera de la llegada de la Guardia Civil para realizar las diligencias correspondientes y proceder al levantamiento del cadáver, las circunstancias exactas del suceso están pendientes de esclarecerse.