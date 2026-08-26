¿Sabe usted el calor no afectó solo a la vendimia en Ourense sino también a alguna fiesta?

¿Sabe usted que el calor de este verano no afectó solo a la vendimia, que se adelantó como no se recuerda, sino también a alguna fiesta? ¿Que el desfile de carrozas de la Festa da Vendima de Leiro tendrá menos integrantes este año? ¿Que muchos tractores están ocupados con los trabajos de recogida de uva y no podrán participar? ¿Que es la primera vez que se da un caso similar en 35 años de historia de la fiesta?