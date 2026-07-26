Galería | La diáspora gallega en el exterior, protagonista de la X Romería Internacional de Abanca
REUNIÓN CON LOS CLIENTES
Como cada año, Abanca reunió a sus clientes gallegos que viven en el extranjero en una jornada para resaltar Galicia y sus virtudes. Este año fue en monasterio de San Clodio en Leiro donde se llevó a cabo el evento
Más de 350 personas se dieron cita en el monasterio de San Clodio para la X Romeria Internacional Abanca. Un evento que cada año realiza la institución financiera con clientes e inversores para poner en alza Galicia.
En el evento estuvo Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, quien puso en valor el legado de la diáspora gallega en el exterior para abrir barreras y conquistar nuevos paises con esfuerzo y trabajo duro. Por su parte Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca, resaltó la importancia de los clientes extranjeros de su banco pero que mantienen siempre su tierra, Galicia, en el centro de todo y a la que vuelven cada verano.
El evento contó con musica de gaitas y presencia de más de 12 países de latinoamérica entre los asistentes.
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Galería | La diáspora gallega en el exterior, protagonista de la X Romería Internacional de Abanca
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Alan Pérez
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Galería | La diáspora gallega en el exterior, protagonista de la X Romería Internacional de Abanca
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Alan Pérez
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Galería | La diáspora gallega en el exterior, protagonista de la X Romería Internacional de Abanca
|
Alan Pérez
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Galería | La diáspora gallega en el exterior, protagonista de la X Romería Internacional de Abanca
|
Alan Pérez
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Galería | La diáspora gallega en el exterior, protagonista de la X Romería Internacional de Abanca
|
Alan Pérez
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Galería | La diáspora gallega en el exterior, protagonista de la X Romería Internacional de Abanca
|
Alan Pérez
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Galería | La diáspora gallega en el exterior, protagonista de la X Romería Internacional de Abanca
|
Alan Pérez
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Galería | La diáspora gallega en el exterior, protagonista de la X Romería Internacional de Abanca
|
Alan Pérez
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Galería | La diáspora gallega en el exterior, protagonista de la X Romería Internacional de Abanca
|
Alan Pérez
10/18
Galería | La diáspora gallega en el exterior, protagonista de la X Romería Internacional de Abanca
|
Alan Pérez
11/18
Galería | La diáspora gallega en el exterior, protagonista de la X Romería Internacional de Abanca
|
Alan Pérez
12/18
Galería | La diáspora gallega en el exterior, protagonista de la X Romería Internacional de Abanca
|
Alan Pérez
13/18
Galería | La diáspora gallega en el exterior, protagonista de la X Romería Internacional de Abanca
|
Alan Pérez
14/18
Galería | La diáspora gallega en el exterior, protagonista de la X Romería Internacional de Abanca
|
Alan Pérez
15/18
Galería | La diáspora gallega en el exterior, protagonista de la X Romería Internacional de Abanca
|
Alan Pérez
16/18
Galería | La diáspora gallega en el exterior, protagonista de la X Romería Internacional de Abanca
|
Alan Pérez
17/18
Galería | La diáspora gallega en el exterior, protagonista de la X Romería Internacional de Abanca
|
Alan Pérez
18/18
Galería | La diáspora gallega en el exterior, protagonista de la X Romería Internacional de Abanca
|
Alan Pérez