Galería | Leiro disfruta del vino y los acios en una Festa da Vendima más, en fotos

Galería | Leiro disfruta del vino y los acios una Festa da Vendima más, en fotos
Galería | Leiro disfruta del vino y los acios una Festa da Vendima más, en fotos | Lucía Otero

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35 EDICIÓN

El adelanto de los trabajos en las viñas redujo la participación en el Desfile de Carrozas, pero no restó fuerza a la 35 Festa da Vendima que volvió a reunir a vecinos y visitantes para celebrar las raíces vitivinícolas de O Ribeiro.

La Región
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Publicado: 30 ago 2026 - 17:55 Actualizado: 30 ago 2026 - 18:03

Leiro celebra su día grande en la Festa da Vendima. Una cita que se repite cada año con el objetivo de poner en alza la D.O. Ribeiro y el trabajo de los viticultores. Desde primera hora de la mañana, las calles de la localidad ourensanos se comenzaron a llenar de vecinos listos para disfrutar del día que comenzó con la presentación de los acios a concurso.

Los vecinos y trabajadores del sector son homenajeados en este día que continuó con el pregón la actriz Mabel Lozano antes de que las carrozas salieran a recorrer las calles de Leiro, todo con la vid y las viñas como tema central.

Un desfile de carrozas con poca presencia debido a que muchos de los implicados optaron por estar presentes en la vendimia que este año se adelantó. No faltaron los autos clásicos que coronaron el día antes de pasar al Mercado Artesanal.

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