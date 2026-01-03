Leiro, entre los más baratos para comprar casa en Galicia

Buscar una casa donde vivir se ha convertido en una carrera de obstáculos en muchas ciudades, pero en Leiro la realidad es distinta. El municipio de O Ribeiro combina precios de vivienda muy asequibles con servicios, entorno natural y buenas comunicaciones, una fórmula que está atrayendo a nuevas familias y contribuyendo a un incremento del censo en los dos últimos años, en contraste con la tendencia general del rural.

El municipio de Leiro figura como el cuarto más barato de España para comprar una vivienda usada y el más económico en Galicia, según los datos publicados por el portal inmobiliario Idealista relativos a noviembre del 2025, que sitúa el precio medio del metro cuadrado en 478 euros, muy lejos de la media nacional, que alcanza los 2.605 euros por metro cuadrado. A esta ventaja económica se suma una evolución demográfica positiva, ya que según el último censo cuenta con 1.567 habitantes, frente a los 1.523 registrados en 2024 y los 1.485 de 2023.

Familias jóvenes

El alcalde, Francisco José Fernández, destaca que “dende a pandemia notamos un incremento en solicitudes de vivendas porque a xente hoxe pode teletraballar e iso facilita que veñan a residir aquí. Moitas casas restauráronse e puxéronse á venda”.

Entre los nuevos residentes hay familias jóvenes, lo que llevó en los últimos dos años a aumentar el censo y también el número de alumnos en el colegio. “Somos dos poucos concellos das comarcas do Ribeiro e O Carballiño que aumentaron poboación, e tamén temos mais nenos, chegando aos 40 matriculados no colexio”. También es elegido por muchos como segunda residencia, ya que “é un lugar tranquilo pero con todos os servizos. Temos o único cine da contorna, biblioteca, aula Cemit, centro de saúde, colexio, supermercados, bares e restaurantes”.

Pensando en las nuevas familias, el Ayuntamiento puso en marcha el servicio de madrugadores, subvenciones por nacimiento y ayudas para material escolar. A ello se suman unas buenas comunicaciones con Carballiño y Ribadavia, la proximidad a Ourense y al AVE y a los aeropuertos de Santiago y Vigo. El entorno natural es otro de los factores clave, con espacios como el monumento natural de Pena Corneira, el paseo del Salgueiral, el río, la playa fluvial y los viñedos.

En cuanto a la vivienda, el alcalde reconoce que la oferta no es muy amplia, aunque confía en que el aumento del interés anime a más propietarios a poner inmuebles en el mercado y contribuya a seguir atrayendo población.

Los municipios más económicos

Cinco comunidades autónomas concentran los 20 municipios más baratos de España para comprar vivienda de segunda mano, todos ellos con precios inferiores a los 550 euros por metro cuadrado, según datos de un portal inmobiliario correspondientes a noviembre de 2025.

El municipio más barato para comprar una vivienda usada se sitúa en la provincia de Ciudad Real, en Castilla la Mancha, donde Almadén tiene el metro cuadrado más económico, ya que los vendedores de viviendas en el municipio piden una media de 335 euros por metro cuadrado. El podio de los tres municipios más económicos se completa con otros dos de Ciudad Real: Almodóvar del Campo, donde el metro cuadrado se queda en 427 euros, y Socuéllamos, donde alcanza los 460 euros.

Es en el cuarto puesto donde aparece el municipio de Leiro, con 478 euros por metro cuadrado, muy lejos de la media nacional, que alcanza los 2.605 euros por metro cuadrado. También se sitúa muy por debajo del precio medio de Galicia, de 1.507 euros por metro cuadrado, y de la media de precios de la provincia, que es de 1.049 euros por metro cuadrado. Así, la vivienda en Leiro está un 68% por debajo del precio medio gallego y es también un 54% inferior a la media provincial.