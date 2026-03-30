Al menos 30 muertos en una nueva masacre perpetrada por las pandillas en Haití

Al menos 30 personas han muerto en una nueva matanza perpetrada por una banda criminal en Haití, que ha incendiado casas y comercios al tiempo que ha descargado tiroteos sobre la población a su paso.

Estos sucesos han ocurrido en la localidad de Jean-Denis y, según la portavoz de la Comisión de Diálogo, Reconciliación y Sensibilización, Bertide Horace, son obra de una banda denominada Gran Grif.

Además, ha apuntado que los atacantes trataban de hacerse con el control de la ciudad, pero se han topado con la resistencia de grupos de autodefensa de la zona, que han acusado a la policía nacional de intervenir "demasiado tarde".

Violencia en Haití

El país lleva inmerso en una ola de violencia desde principios de 2024, cuando el entonces primer ministro, Ariel Henry, tuvo que presentar su dimisión.

Solo en el tercer trimestre de 2025, la oficina de Naciones Unidas en Haití cifró en más de 1.200 los muertos en relación con las operaciones de las fuerzas de seguridad contra pandillas y por la violencia de estas.