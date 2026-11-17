Un total de 46 personas han resultado heridas, cuatro de ellas de gravedad, tras la colisión entre dos trenes en los alrededores de la estación central de Praga. Según las primeras conclusiones, uno de los convoyes se saltó un semáforo en rojo.

La información parte del propio ministro de Transportes de República Checa, quien calificó el accidente de "muy grave" a pesar de que los dos trenes implicados circulaban a baja velocidad debido a la proximidad de la estación. "No voy a aventurar si se trató de un fallo técnico o de un error humano, pero parece que un tren rebasó un semáforo en rojo", declaró.

Por su parte, el director general de la administración ferroviaria checa apuntó que el Sistema Europeo de Control de Trenes (ETCS) no está implementado en las inmediaciones de la estación central, donde está prevista su puesta en funcionamiento en 2029.

El incidente, en el que hay cuatro heridos graves —uno de ellos, uno de los maquinistas— y doce de carácter moderado, además de treinta leves, tuvo lugar unos minutos después de las siete de la mañana y obligó a suspender el tráfico ferroviario durante unas seis horas.

Adicionalmente, la policía checa ha dado cuenta de que entre los heridos se encuentran un total de 16 ciudadanos extranjeros, procedentes de Eslovaquia, Ucrania, Rusia, Nigeria y Bulgaria.