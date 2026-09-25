Más de 40 personas desaparecen en el Congo tras hundirse una embarcación con 84 pasajeros

Operaciones de rescate de los pasajeros a bordo de un ferry en Guyana

Las autoridades de República Democrática del Congo dan oficialmente por desaparecidas a un total de 41 personas después del hundimiento de un barco en el lago Tanganica.

La embarcación transportaba a 84 personas, pero 43 de ellas han sido rescatadas, de modo que el personal sigue llevando a cabo labores de búsqueda y rescate para tratar de encontrar al resto de los pasajeros.

Si bien todavía no se ha hecho oficial la causa del hundimiento, los medios locales comienzan a apuntar hacia una posible sobrecarga del barco que cubre la ruta entre Kigoma, en Tanzania, y Kalemie, en el este de RDC.

El lago Tanganica, situado en la frontera entre Burundi, RDC, Tanzania y Zambia, es el más profundo del continente. Con apenas 50 kilómetros de ancho pero más de 670 de largo, registra un importante tráfico de barcos y otras embarcaciones para el traslado de personas y mercancías entre los países a sus dos orillas.