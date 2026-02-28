El ataque conjunto de EEUU e Israel a Irán abre un escenario imprevisible en Oriente Medio

El ataque conjunto de Estados Unidos a Irán de esta mañana en 24 provincias del país abre un escenario díficilmente predecible en la región y vuelve a poner de manifiesto que la nueva política internacional impuesta por la administración Trump, que consiste en golpear y afrontar después las consecuencias, se ha convertido en el nuevo paradigma.

Poco después del ataque, el propio presidente norteamericano explicaba a través de un mensaje en vídeo que el objetivo es derrocar al régimen de los ayatolás e incluso se permitía realizar un llamamiento a la población iraní para que se levantasen contra su gobierno. La vieja máxima de que es muy complicado acabar con un régimen solo con bombardeos aéreos no parece importar en el mundo de Trump.

Aunque aún no se saben muchos detalles sobre el alcance de los bombardeos, sí que se conoce que algunos de los objetivos eran los máximos dirigentes del régimen iraní, entre ellos el líder supremo Alí Jamenei, cuya residencia ha sido destruida. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguraba a última hora de la tarde que hay muchas posibilidades de que Jamenei haya muerto durante los ataques.

Por el momento, la Media Luna Roja iraní ha constatado que la ola de ataques de Estados Unidos e Israel han dejado más de 200 muertos y casi 750 heridos en 24 provincias de Irán. Las autoridades iraníes han informado de que más de un centenar de estos fallecidos son civiles y han sido identificados en dos ataques. Ell primero contra una escuela infantil de Hormozgán, que deja hasta el momento 85 escolares muertas, y el segundo contra un gimnasio en la provincia de Fars, que ha matado a 15 personas.

Por parte de Israel, el servicio de Emergencias confirma hasta el momento 89 heridos leves por los contraataques iraníes contra suelo israelí y las posiciones militares de EEUU en la región, que han provocado un fallecido en Emiratos Árabes Unidos y 12 heridos en Kuwait. Irán asegura que más de 200 militares estadounidenses han muerto o han resultado heridos en estos ataques pero Washington todavía no se ha pronunciado al respecto.

Reacciones internacionales

Las reacciones internacionales ante los ataques han llegado poco tiempo después de que estos se iniciaran. La Unión Europea a través de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha tenido una respuesta tibia y ni siquiera menciona a Estados Unidos e Israel en el comunicado que ha emitido. Se limita a calificar la situación como "muy preocupante" y a pedir moderación a las partes implicadas. Dentro de la UE ha sido más contundente la respuesta del presidente francés, Emmanuel Macron, que ha pedido la convocatoria del Consejo de Seguridad de la ONU (que se reunirá esta noche) y la del presidente español, Pedro Sánchez, que ha rechazado el ataque y ha exigido el pleno respeto al derecho internacional.

Rusia y China, aliados tradicionales de Irán, han condenado la agresión por parte de EEUU e Israel, aunque han mostrado prudencia en sus reacciones y han llamado a emprender negociaciones para tratar de poner fin a un conflicto que ha tenido diversos altibajos desde la llegada del presidente norteamericano al poder para su segundo mandato.

Entre las reacciones en el mundo árabe destaca la del gobierno de la Autoridad Palestina, que ha condenado los ataques iraníes de represalia contra países árabes como Arabia Saudí, Jordania, Qatar, Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos e Irak. A través de un comunicado expresan su rechazo total a las agresiones contra estos países porque suponen "una flagrante violación de la Carta de la ONU y los principios del Derecho Internacional". Reafirma además su "rechazo al recurso a la violencia y la guerra" y piden diálogo como vía para la resolución de las disputas "en todas las circunstancias". También Marruecos ha condenado los ataques de Irán contra los países del Golfo.

Negociaciones en Suiza

Después del ataque aéreo conjunto de EEUU e Israel contra Irán del pasado mes de junio para tratar de poner fin a su programa nuclear, se abrió un período de cierta tranquilidad que se rompió con las protestas de los ciudadanos iraníes contra su régimen, que se saldaron con más de 3.000 víctimas civiles y con la amenaza de Estados Unidos de atacar al régimen para evitar que siguiera masacrando a su población.

Finalmente, el ataque estadounidense no se produjo en ese momento, pero Trump ya advirtió en varias ocasiones que podía realizarlo en cualquier momento y que contaba con una importante flota para apoyarlo. El ataque ha llegado apenas dos días después de que se iniciasen en Ginebra negociaciones entre Irán y EEUU sobre el programa nuclear iraní, con la mediación de Omán. Ese mismo día el vicepresidente norteamericano JD Vance declaraba a The Washington Post que Estados Unidos no quería una guerra prolongada en Oriente Medio y que estaban dispuestos a agotar la vía diplomática. Como suele suceder con la administración Trump, los hechos borraron las palabras apenas 48 horas después.

Los escenarios que se abren a partir de ahora son múltiples, pero parece realmente complicado, según indican la mayoría de los analistas, que el régimen de Teherán vaya a caer solo con ataques aéreos, por muy fuertes que sean y aunque puedan llegar a matar a los máximos dirigentes iraníes. También está por ver cuál puede ser la capacidad de reacción de Irán, más allá de la que ha mostrado en las horas inmediatamente posteriores al inicio del conflicto. La diplomacia internacional también jugará su papel, pero cada vez parece más complicado hacer valer el derecho internacional ante la política de hechos consumados y de tierra quemada de la administración Trump, en esta ocasión en colaboración con su aliado Israel.