Ataques cruzados entre Irán, EEUU e Israel mientras se abre la puerta a una negociación

El segundo día de guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos deja un balance de bajas, civiles y militares, por ambas partes y muchas incógnitas sobre lo que puede suceder en los próximos días. La muerte del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, provocó importantes manifestaciones de dolor y protesta, dentro y fuera de Irán, pero tambien hubo celebraciones públicas en algunas ciudades del país por parte de los opositores al régimen.

A pesar de estos ataques también parece abrirse la puerta a una negociación que pueda poner fin al conflicto. Donald Trump confirmó hoy que estaba dispuesto a emprender conversaciones con la nueva dirigencia de Irán, mientras que el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, recogía el guante poco después al comunicar por teléfono a su homólogo de Omán, Badr al Busaidi, la disposición de Teherán a reabrir las vías diplomáticas con Estados Unidos.

Araqchi transmitió a su colega la postura de Irán en favor de la paz, y recalcó su disposición a cualquier "esfuerzo serio" que contribuya a "detener la escalada y restablecer la estabilidad", según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores omaní en redes sociales. Oman ya ejerció de mediador entre Estados Unidos e Irán en las negociaciones que se desarrollaron la semana pasada en Suiza.

Pocas horas después de confirmarse la muerte de Jamenei, las autoridades iraníes anunciaron la formación de un consejo de liderazgo temporal formado por el presidente de Irán, Masud Pezeshkian; el jefe del aparato judicial iraní, Gholamhosein Mohseni-Ejei, y el clérigo Alireza Arafi. Ellos serán los encargados de dirigir al país hasta la elección de un nuevo líder. La rápidez con la que fueron designados indica que la muerte de Jamenei era una opción que ya tenían mas que prevista los dirigentes iraníes.

Durante el día de hoy volvieron a producirse ataques israelíes en distintos puntos de Irán, aunque aparentemente no tan intensos como los de la jornada anterior. Por parte de Irán también prosiguió el lanzamiento de misiles contra territorio israelí y contra las bases americanas en distintos países de la región. Al menos nueve personas murieron y 40 han resultado heridas por el impacto de un misil iraní en la localidad israelí de Beit Shemesh, en el centro del país, según ha confirmado el servicio nacional de ambulancias, el Magen David Adom. El misil impactó de lleno contra un edificio y afectó también a una sinagoga y a un refugio antiaéreo.

Tres víctimas de EEUU

Por parte de Estados Unidos, por el momento se han reconocido tres militares muertos y cinco heridos graves como consecuencia de los ataques iraníes, aunque no se especifica el lugar en los que se encontraban las víctimas. Por su parte, Donald Trump informó de que un total de 48 dirigentes iraníes fallecieron en los ataques del sábado y también apuntó que los norteamericanos han hundido nueve buques iraníes.

Irán, por su parte, confirmó la muerte de 158 niñas durante un ataque registrado ayer en una escuela del sur del país. Israel desmintió su participación en este ataque que los iraníes atribuyen a la aviación israelí.

Reacciones internacionales

Después del aluvión de reacciones internacionales de ayer tras desatarse el conflicto hoy también se han registrado algunas. Entre ellas destaca la del presidente ruso, Vladimir Putin, quien condenó la muerte de Jamenei y le calificó como un "estadista destacado" que contribuyo de forma muy importante a la alianza entre Rusia e Irán. Por su parte, China volvió a pronunciarse hoy sobre el conflicto a través de su ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, quien calificó como inaceptable el ataque y planteó la necesidad de construir un "frente conjunto" a nivel internacional contra las "acciones unilaterales".

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha reclamado un proceso de transición "fiable" en Irán para "restaurar la estabilidad" ante un riesgo de escalada regional del conflicto. Este proceso debería de ocurrir de forma que "restablezca la estabilidad y abra el camino para una solución duradera", incluyendo el "cese de los programas nucleares y de misiles balísticos militares de Irán y el fin de las acciones desestabilizadoras por tierra, mar y aire", concluyó Von der Leyen.