Un atentado suicida deja siete muertos en Pakistán

Al menos siete personas han muerto y otras 25 han resultado heridas en el noroeste de Pakistán como consecuencia de un atentado suicida contra una boda a la que acudía un conocido líder de paz inmerso en las negociaciones contra los talibán paquistaníes que operan en la zona.

Los servicios de rescate siguen todavía despejando escombros por la detonación, ocurrida en la localidad de Dera Ismail Jan, en la conflictiva provincia de Jíber Pastunjuá.

Los expertos en seguridad afirman que en algunas zonas de esta provincia, las reuniones públicas aún se consideran blancos fáciles para los extremistas, lo que ha hecho necesarias medidas de seguridad adicionales para bodas, ferias y eventos religiosos de todo tipo.