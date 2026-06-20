Dos atentados consecutivos de los talibán dejan casi una decena de muertos en Pakistán

Al menos siete personas han muerto y tres han resultado heridas en el oeste de Pakistán, cerca de la frontera con Afganistán, tras dos atentados prácticamente consecutivos y atribuidos en principio a los talibán.

Los ataques se dirigieron contra dos vehículos, que fueron alcanzados por explosivos detonados por control remoto. Una primera explosión mató a cinco personas y la segunda, ocurrida a solo un kilómetro de la primera, durante el traslado de los heridos, mató a otras dos, de acuerdo con la prensa local.

Tanto el presidente del país, Asif Alí Zardari, como el primer ministro, Shehbaz Sharif, han condenado un incidente que han atribuido a "grupos terroristas" con la intención de "empañar los recientes éxitos diplomáticos" del país, en referencia a su mediación durante las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

En los últimos meses, la zona de Bannu ha sido escenario de repetidos incidentes de seguridad, en los que tanto civiles como fuerzas de seguridad locales han sido atacados en medio de un aumento generalizado de la violencia. A tal punto ha llegado la situación que una jirga (o asamblea de notables) se dirigió el pasado jueves al gobierno para solicitar una operación especial de seguridad.