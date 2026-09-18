Canarias lanza 60 becas de comercio exterior en negocios internacionales

El gobierno de Canarias, a través de Proexca, ha abierto una nueva convocatoria de su programa de becas en Negocios Internacionales que ofrece hasta sesenta plazas destinadas a los jóvenes de las islas.

Además, como ha detallado la empresa pública, un total de cuarenta de esos estudiantes tendrán la oportunidad de dar un paso más y completar su aprendizaje con un periodo de formación práctica remunerada en diferentes destinos del extranjero.

Con esta nueva edición, que se suma a la anterior convocatoria lanzada en la primera mitad de este año, el ejecutivo isleño pretende reforzar su compromiso con la profesionalización del talento canario. El objetivo, por tanto, es ofrecer "una respuesta directa" a las necesidades reales del entorno empresarial del archipiélago, que demanda cada vez más profesionales capacitados para afrontar procesos de internacionalización.

"No solo les brindamos una inmersión directa en los mercados exteriores, sino que estamos creando una red de agentes especializados. Ellos serán los profesionales que guiarán la expansión de nuestras empresas locales y quienes detectarán y generarán nuevas oportunidades de negocio internacional para Canarias", ha destacado su viceconsejero de Economía e Internacionalización, Gustavo González de Vega.

Módulos de formación

El programa formativo se ha diseñado en dos etapas para asegurar un aprendizaje muy cercano a la realidad del mercado.

Durante la primera fase, las sesenta personas seleccionadas cursarán un máster en el que adquirirán competencias clave en estrategias de acceso a nuevos mercados e innovación; y, posteriormente, los cuarenta estudiantes que obtengan las mejores notas darán el salto a la fase práctica en destino. Allí se integrarán en la red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Exterior y en entidades colaboradoras, lo que les permitirá vivir una inmersión profesional de primer nivel trabajando junto a instituciones de todo el mundo.

El plazo para presentar la solicitud estará abierto hasta el próximo 16 de octubre y pueden concurrir todos aquellos interesados que cuenten con titulación universitaria, estén empadronados en cualquier municipio de Canarias y acrediten un nivel mínimo de B2 de inglés.