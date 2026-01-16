Bulgaria, abocada a sus octavas elecciones en cinco años

Bulgaria se verá abocada a celebrar de nuevo elecciones, las octavas en cinco años, después de que su presidente, Rumen Radev, comunicase que no ha sido posible alcanzar un acuerdo para formar gobierno en los plazos estipulados.

"Nos vamos a elecciones", ha declarado Radev, cuando acaba de cumplirse un mes de la dimisión en bloque del gobierno dirigido por Rosen Zheliazkov a causa de las multitudinarias protestas que se reprodujeron por todo el país durante los primeros días de diciembre.

Los manifestantes censuraban un proyecto de presupuestos que incluía una fuerte subida de impuestos y un importante aumento de la deuda; cuestiones que la oposición relacionaba con un incremento del gasto público enfocado a que el gobierno pudiera ganarse la lealtad de un funcionariado constantemente salpicado por la corrupción.

Bulgaria, que este 1 de enero se incorporó a la moneda única de Europa, ha estado durante años bajo el escrutinio internacional debido a las sombras de corrupción interna.

Nuevos comicios

Según el procedimiento búlgaro, el presidente debe llevar a cabo ahora un proceso de consultas para configurar un gobierno en funciones y, posteriormente, confirmar la fecha de los comicios.

No se trata de un trámite sencillo, pues el primer ministro interino solo puede ser elegido entre siete cargos del Parlamento, el Banco Nacional, la Oficinal Nacional de Auditoría o el Defensor del Pueblo, y en todo caso ninguno de ellos está obligado a asumir esa responsabilidad.