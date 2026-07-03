CCOO rechaza eliminar el voto por correo en el exterior y acusa a Vox de promover un "grave retroceso democrático"

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, a través de su Sección Sindical Estatal del Servicio Exterior, ha rechazado la propuesta de Vox de eliminar el voto por correo para la ciudadanía española residente en el extranjero, al considerar que supondría un "grave retroceso democrático" y convertiría en "prácticamente imposible" el ejercicio del derecho al sufragio para millones de personas.

En un comunicado, el sindicato califica la iniciativa de la formación de Santiago Abascal como una propuesta "profundamente reaccionaria, antidemocrática y discriminatoria", al entender que convertiría a los españoles residentes en el exterior en "ciudadanos de segunda categoría".

CCOO sostiene que, en lugar de restringir el derecho al voto, las administraciones deben reforzar los medios consulares, modernizar los procedimientos electorales y acercar los servicios públicos a quienes viven fuera de España. A su juicio, imponer nuevas limitaciones supondría dificultar la participación electoral de una parte importante de la ciudadanía.

El sindicato recuerda que la reforma electoral de 2022, que eliminó el denominado voto rogado, fue el resultado de años de reivindicaciones impulsadas por organizaciones de la emigración, los Consejos de Residentes Españoles, asociaciones y plataformas de españoles en el exterior. En este sentido, subraya que aquella modificación permitió recuperar un derecho que, hasta entonces, estaba condicionado por un sistema que consideraban excesivamente burocrático.

CCOO advierte de que una eventual obligación de votar únicamente de forma presencial en consulados perjudicaría especialmente a quienes residen en países de gran extensión territorial o viven a cientos o miles de kilómetros de las oficinas consulares. El sindicato cita como ejemplo a españoles establecidos en países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Argentina o Brasil, donde desplazarse hasta un consulado puede implicar largos recorridos y elevados costes económicos.

"Cuando el ejercicio de un derecho exige recorrer cientos o miles de kilómetros, deja de ser un derecho efectivo para convertirse en un derecho meramente formal", sostiene la organización, que considera que la propuesta constituye "una operación política de exclusión" presentada como una medida para reforzar las garantías del sistema.

El comunicado también critica al Partido Popular por cuestionar los efectos de la Ley de Memoria Democrática en relación con la concesión de la nacionalidad española a descendientes de emigrantes y exiliados. Según CCOO, ese discurso "desacredita un proceso de reparación democrática" y proyecta una sospecha injustificada sobre ciudadanos que ejercen derechos reconocidos legalmente.

Asimismo, la organización sindical insiste en la necesidad de fortalecer los servicios públicos en el exterior y reclama más recursos para consulados y embajadas, así como mejores condiciones laborales para el personal del Servicio Exterior, al considerar que desempeña un papel esencial en la atención a la ciudadanía española residente fuera del país.

Finalmente, CCOO reivindica la aportación histórica de la emigración española al desarrollo económico, social y democrático del país y defiende que quienes viven en el extranjero deben disfrutar de los mismos derechos que el resto de la ciudadanía. "La democracia no se recorta. La ciudadanía no se divide. La emigración no se silencia", concluye el comunicado.