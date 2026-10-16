China restringirá la exportación de algunas tecnologías de IA, biomedicina y energía fotovoltaica
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Pekín asegura que la medida no se dirige contra "ningún país", sino que forma parte del "trabajo rutinario" de revisión del comercio de tecnología
China ha decidido restringir la venta al exterior de un total de cuarenta tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial, la biomedicina y la energía fotovoltaica.
Detrás de esa propuesta de dos de sus ministerios para ampliar el Catálogo de Tecnologías Prohibidas y Restringidas para la Exportación, como han explicado desde Pekín, no hay ninguna medida específica contra "ningún país, región o entidad en particular", sino solo "trabajo rutinario" de gestión del comercio de tecnología, de conformidad con las leyes y los reglamentos vigentes. Se trata, ha resumido, de evitar "una proliferación tecnológica descontrolada e indebida".
Más de 20 tecnologías de IA
En el campo de la IA, se incluyen 23 tecnologías relacionadas con modelos a gran escala, agentes inteligentes, clústeres de computación y procesamiento de información, mientras que las tecnologías que ya son de dominio público a través de métodos de código abierto o artículos académicos publicados no están incluidas.
"Es crucial garantizar la seguridad y la controlabilidad de la tecnología", ha explicado el gobierno chino, convencido de que un uso indebido podría "poner en peligro la seguridad nacional y la seguridad de la humanidad".
En paralelo, en el caso de la biomedicina, son cinco las tecnologías incluidas, relacionadas con la terapia celular y génica, fármacos de ácidos nucleicos pequeños y microorganismos patógenos; mientras en el área de la energía fotovoltaica se incluyen doce tecnologías relacionadas con la fabricación de polisilicio, la fabricación de obleas de silicio y la fabricación de células fotovoltaicas.
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