China restringirá la exportación de algunas tecnologías de IA, biomedicina y energía fotovoltaica

China ha decidido restringir la venta al exterior de un total de cuarenta tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial, la biomedicina y la energía fotovoltaica.

Detrás de esa propuesta de dos de sus ministerios para ampliar el Catálogo de Tecnologías Prohibidas y Restringidas para la Exportación, como han explicado desde Pekín, no hay ninguna medida específica contra "ningún país, región o entidad en particular", sino solo "trabajo rutinario" de gestión del comercio de tecnología, de conformidad con las leyes y los reglamentos vigentes. Se trata, ha resumido, de evitar "una proliferación tecnológica descontrolada e indebida".

Más de 20 tecnologías de IA

En el campo de la IA, se incluyen 23 tecnologías relacionadas con modelos a gran escala, agentes inteligentes, clústeres de computación y procesamiento de información, mientras que las tecnologías que ya son de dominio público a través de métodos de código abierto o artículos académicos publicados no están incluidas.

"Es crucial garantizar la seguridad y la controlabilidad de la tecnología", ha explicado el gobierno chino, convencido de que un uso indebido podría "poner en peligro la seguridad nacional y la seguridad de la humanidad".

En paralelo, en el caso de la biomedicina, son cinco las tecnologías incluidas, relacionadas con la terapia celular y génica, fármacos de ácidos nucleicos pequeños y microorganismos patógenos; mientras en el área de la energía fotovoltaica se incluyen doce tecnologías relacionadas con la fabricación de polisilicio, la fabricación de obleas de silicio y la fabricación de células fotovoltaicas.