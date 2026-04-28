Un choque de trenes en Indonesia deja al menos 14 muertos

Una colisión entre dos trenes en la ciudad indonesia de Bekasi, próxima a Yakarta, se ha cobrado la vida de al menos catorce personas. Y, según el balance preliminar, la cifra de heridos alcanza las 84 personas.

El accidente, cuyas causas se investigan, se produjo en la estación de Bekasi Timur, a poco más de 20 kilómetros de Yakarta, donde un tren de larga distancia chocó contra otro de cercanías.

Así es que, según la empresa ferroviaria de Indonesia, la evacuación ha supuesto un proceso laborioso, en la medida en que varias víctimas han requerido de un rescate especial de los vagones que han quedado aplastados por el impacto.