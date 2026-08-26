Cientos de muertos y desaparecidos en una fuerte riada entre Nepal y Tíbet

Las inundaciones provocadas por las fuertes riadas en la frontera entre Nepal y Tíbet dejan tras de sí cientos de personas afectadas, sumando los de momento 95 fallecidos, los 41 heridos hospitalizados y los cerca de 400 desaparecidos.

Este trágico suceso guarda relación con la intensa crecida del río Bhotekoshi en Rasuwa, un distrito montañoso del norte de Nepal, cerca de la frontera con Tíbet, debido a un terremoto en la zona que ocasionó un deslizamiento de tierra.

Según los datos reportados por la policía nepalí, más de 650 personas conforman el operativo de rescate, que ha recuperado por el momento a 88 personas con vida.

En cuanto a los desaparecidos, las autoridades locales señalan que hay 384 turistas en paradero desconocido, de los cuales 291 son extranjeros y 93 son nepalíes. De estos viajeros, que trataban de llegar desde territorio nepalí hasta el monte Kailash, una montaña sagrada tibetana situada en el Himalaya, por el momento se ha confirmado la nacionalidad de 105 indios, otros 17 malasios, doce británicos, cuatro sudafricanos, tres estadounidenses, un australiano y otra persona procedente de Países Bajos.

En cuanto a España, según han confirmado a La Región Internacional fuentes del ministerio de Exteriores, ni la embajada en Nueva Delhi ni el consulado honorario en Nepal tienen constancia de que haya españoles afectados o ilocalizables.

China y la UE

Ante lo sucedido, el presidente de China, Xi Jinping, ha ordenado desplegar "todos los medios y recursos" necesarios para buscar a los desaparecidos y, al mismo tiempo, ha llamado a "prepararse para los peores escenarios posibles", aplicando medidas de prevención de inundaciones y tifones.

En paralelo, el primer ministro chino, Li Qiang, también ha dado instrucciones para que se verifique de inmediato el número de desaparecidos y afectados y se refuerce la comunicación y la coordinación con los países involucrados.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha ofrecido ayuda de la Unión Europea para colaborar en la gestión del desastre. De hecho, ha informado de que el sistema satelital europeo Copernicus ya ha sido activado para ayudar a mapear las áreas afectadas y apoyar la respuesta sobre el terreno.