Cinco detenidos en Algeciras por empadronamientos ficticios para una regularización fraudulenta de extranjeros

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco personas por su presunta implicación en un sistema de empadronamientos ficticios a cambio de dinero que habría permitido a ciudadanos extranjeros acreditar fraudulentamente los requisitos para regularizar su situación administrativa.

La investigación, desarrollada por la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) de Algeciras, comenzó a principios de abril después de que los propietarios de dos viviendas denunciaran que varias personas aparecían inscritas en sus domicilios sin su consentimiento.

Las primeras comprobaciones permitieron comprobar que hasta ocho personas figuraban empadronadas en ambos inmuebles pese a que nunca habían residido allí.

Según la Policía Nacional, la principal investigada se encargaba presuntamente de captar a ciudadanos extranjeros interesados en regularizar su situación y, a cambio de una cantidad de dinero, gestionaba su empadronamiento en domicilios donde realmente no vivían.

Los certificados obtenidos mediante este procedimiento eran posteriormente incorporados a expedientes administrativos de autorización de residencia y trabajo para acreditar de forma fraudulenta el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa de extranjería.

Los investigadores consideran que los detenidos habrían creado así un sistema destinado a proporcionar documentación que no se correspondía con la realidad y utilizar los registros administrativos para facilitar la obtención fraudulenta de autorizaciones de residencia y trabajo.