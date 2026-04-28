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Al menos cuatro heridos en un tiroteo en Atenas

Sucesos

El responsable es un hombre de 89 años

Despliegue policial en Atenas
Despliegue policial en Atenas

Al menos cuatro personas han resultado heridas en Atenas en un tiroteo perpetrado por un hombre de 89 años que se ha dado a la fuga y se encuentra en busca y captura.

El ataque tuvo lugar en una oficina de la Seguridad Social y una sede judicial en el centro de la capital de Grecia y ahora está en marcha una operación policial para dar con el supuesto autor del tiroteo.

El incidente ha provocado que ambos edificios sean evacuados y acordonados. Además, las fuerzas de seguridad han puesto en marcha un gran despliegue policial en el centro de la ciudad, a medida que realizan las operaciones de búsqueda.

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