Cuba elimina las restricciones de estancia en el exterior para los cubanos y permite conservar sus bienes en el país

El Gobierno de Cuba ha anunciado la aprobación de nuevas Leyes de Migración, Extranjería y Ciudadanía , en el marco de un proceso de actualización integral del ordenamiento jurídico nacional.

Según explicó en rueda de prensa la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería y la Dirección General de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, las normas han sido aprobadas tras un proceso de consulta en el que participaron 37 organismos, con el objetivo de reforzar su coherencia con la realidad interna y el contexto internacional.

Las nuevas disposiciones amplían y reorganizan el sistema legal migratorio, con la finalidad de precisar derechos y deberes en esta materia, fortalecer los vínculos con los cubanos residentes en el exterior y adaptar el marco normativo a las dinámicas actuales de movilidad humana.

Entre las principales novedades figura la introducción del concepto de Residencia Efectiva Migratoria, que reconoce como residentes a las personas —cubanas o extranjeras— que permanezcan en el país más de 180 días acumulados al año o que acrediten arraigo por vínculos familiares, laborales, económicos o patrimoniales.

Asimismo, la normativa elimina el límite anterior de 24 meses de permanencia en el exterior para ciudadanos cubanos y establece que no existen restricciones temporales para su estancia fuera del país, además de redefinir la condición de emigrado.

En materia de derechos, la legislación ratifica que los cubanos residentes en el exterior conservan el uso, disfrute y disposición de sus bienes en territorio nacional, en línea con lo establecido en la Constitución de la República.

El nuevo marco legal también reorganiza las categorías migratorias para cubanos y extranjeros, incorporando figuras como residente provisional y residente humanitario, y ampliando los supuestos para la obtención de la residencia permanente, incluyendo criterios familiares, de permanencia, cualificación profesional y capacidad de inversión.De igual forma, se establecen disposiciones específicas de protección para víctimas de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, con especial atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes.

En el ámbito de la ciudadanía, se introduce el concepto de ciudadanía efectiva, que permite la doble nacionalidad sin pérdida de la ciudadanía cubana, aunque se mantiene la obligatoriedad de su uso en actos jurídicos dentro del territorio nacional. También se regulan de forma más detallada los procedimientos de adquisición, renuncia, pérdida, privación y recuperación de la ciudadanía.

Las nuevas leyes incorporan además mecanismos administrativos para impugnar decisiones de las autoridades migratorias, con el objetivo de reforzar las garantías jurídicas y el debido proceso. Con esta reforma, el Gobierno cubano sostiene que se busca modernizar la política migratoria, mejorar los vínculos con la diáspora y dotar al sistema jurídico de un marco más actualizado, inclusivo y acorde a las transformaciones sociales y económicas del país.