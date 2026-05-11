El detenido tras el tiroteo en la cena de corresponsales con Trump se declara inocente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue evacuado junto a su equipo durante la Cena de Corresponsales en Washington tras un intento de ataque con armas de fuego.

Cole Allen, detenido por el tiroteo durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca celebrada a finales del mes pasado, ha negado este lunes todos los cargos de los que está acusado, incluido el de intento de asesinato al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Así, este profesor procedente de California, de 31 años de edad, que posteriormente fue descrito por Trump como "un lobo solitario" y "una persona con graves problemas", se ha declarado inocente ante un tribunal federal de Washington.

Entre los cargos que se le atribuyen, tal y como ha recogido la NBC, no solo está el magnicidio. También ha sido acusado de transportar armas entre distintos estados, así como por utilizar un arma de fuego durante la comisión de un delito y por agredir a un agente del servicio secreto de Estados Unidos con un arma.

Allen, que se enfrenta a una pena de cadena perpetua, fue detenido tras un tiroteo en el hotel Washington Hilton, donde se encontraba el presidente Trump con su gobierno y la primera dama, Melania Trump. En ese momento, portaba una escopeta, una pistola semiautomática y tres cuchillos, según Fiscalía, que reclamó entonces su detención preventiva.

De acuerdo a un informe del FBI, Allen viajó en tren desde Los Ángeles hasta Chicago y posteriormente se desplazó a Washington, donde se alojaba en el mismo hotel que acogía la cena de corresponsales. El evento no pudo concluir debido a los disparos, que obligaron a la evacuación inmediata de las autoridades.