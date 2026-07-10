Al menos once fallecidos atrapados en sus vehículos en un incendio forestal en Almería

Un incendio forestal declarado el pasado jueves en un paraje del municipio almeriense de Los Gallardos se ha cobrado la vida de al menos once personas, según el último balance facilitado por el servicio de Emergencias 112 Andalucía. La cifra duplica el recuento inicial de víctimas y convierte este siniestro en el de mayores consecuencias humanas registrado hasta la fecha en la comunidad autónoma.

Las víctimas han sido localizadas principalmente en una pedanía de Bédar, algunas de ellas en el interior de sus vehículos, donde habrían quedado atrapadas mientras trataban de escapar del avance de las llamas.

Además de los once fallecidos, hay ocho personas heridas, cuatro de ellas de gravedad, y diecinueve desaparecidos según el último balance facilitado a primera hora de este viernes por la Junta de Andalucía. Las autoridades mantienen abiertas las labores de búsqueda y no descartan que puedan aparecer más víctimas.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, explicó que las víctimas mortales, que según los primeros indicios serían de nacionalidad extranjera, fueron localizadas en el interior de sus vehículos después de intentar huir del avance de las llamas desde varios cortijos y diseminados de Bédar.

Según detalló, los afectados optaron por abandonar la zona a través de un camino distinto al recomendado por los servicios de emergencia y acabaron circulando por una rambla que terminó convirtiéndose en "una verdadera trampa", donde quedaron atrapados por el incendio.

Además de los fallecidos, el fuego ha dejado ocho personas heridas, cuatro de ellas con quemaduras de diversa consideración. Los casos más graves iban a ser trasladados en helicóptero desde el Hospital Universitario Torrecárdenas, en Almería, hasta el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla para recibir atención especializada.

Sanz calificó el incendio como "el de mayores consecuencias hasta la fecha en nuestra región" y lo definió como una "tragedia sin precedentes". El consejero trasladó el pésame del Gobierno andaluz a los familiares de las víctimas y aseguró que "Andalucía está de luto".

Durante toda la noche han trabajado en las labores de extinción alrededor de 150 efectivos del Plan Infoca, integrados por 16 grupos de bomberos forestales, técnicos de operaciones y de extinción, agentes de Medio Ambiente, unidades médicas especializadas, equipos de mando y cuatro vehículos autobomba, además de una unidad de la Red de Emergencias de la Junta de Andalucía.

Ante la gravedad de la situación, la Junta elevó a última hora del jueves el incendio a fase de emergencia, situación operativa 2, lo que permitió solicitar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Un contingente de 150 militares se ha incorporado al operativo para reforzar las tareas de extinción y protección de la población junto al Infoca, los bomberos y el resto de servicios de emergencia.

Las autoridades mantienen activadas las evacuaciones y continúan evaluando la evolución del incendio, favorecido por las difíciles condiciones meteorológicas y la rápida propagación de las llamas. El operativo permanece centrado en contener el fuego y localizar a posibles personas afectadas en las zonas más castigadas por el incendio.