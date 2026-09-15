EEUU admite que mantiene armas en el espacio y China censura su expansión militar

"Estamos preparados para hacer frente a los desafíos de amenazas en evolución, dondequiera que estas surjan". Con estas palabras, el secretario de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Troy Menik, ha reconocido que su país ha desplegado armas en el espacio con el objetivo de defenderse de eventuales "acciones hostiles de adversarios".

"Es crucial que mantengamos nuestro dominio no solo en el aire, sino también en el espacio", ha recalcado durante la conferencia Air, Space and Cyber Conference, en la que ha insistido en que Estados Unidos ha dado este paso para garantizar que podrá hacer frente a cualquier amenaza que se presente.

Y, aunque no ha querido revelar detalles sobre si se han hecho pruebas en el espacio, sí ha hecho hincapié en que el objetivo de este despliegue militar es "disuasorio". "El entorno espacial es crucial para la seguridad militar y económica, y debemos asegurarnos de que Estados Unidos pueda operar libremente en él", ha añadido.

Posteriormente, un portavoz de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha asegurado a la ABC que Rusia y China también han sacado de la Tierra material militar, de modo que "el espacio es un ámbito de operaciones bélicas".

Desde Pekín, no obstante, el portavoz del ministerio de Exteriores chino ha reclamado a Washington que "deje de expandir su presencia militar y de prepararse para una guerra en el espacio" y que, en lugar de ello, tome medidas de cara a "mantener la estabilidad estratégica global".

"Nos oponemos a la militarización del espacio, a su transformación en un campo de batalla o a una carrera armamentística espacial", ha incidido el dirigente chino, quien ha sostenido que el gigante asiático defiende "un uso pacífico del espacio" y que "trabaja para mantener la seguridad en el espacio".