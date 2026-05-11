Pasajeros de España, EE.UU. y Francia evacuados del MV Hondius, positivos en hantavirus

A lo largo del día de hoy, un estadounidense, una francesa y un español han sido diagnosticados como nuevos positivos confirmados de hantavirus tras su paso por el crucero de lujo MV Hondius.

El último caso notificado ha sido el de uno de los españoles ingresado en el hospital Gómez Ulla de Madrid, donde cumplirán su cuarentena los 14 nacionales que viajaron a bordo de esta embarcación. Según los datos facilitados por el ministerio de Sanidad, es el único que provisionalmente ha sacado una PCR positiva, aunque no tiene síntomas y su estado de salud es "bueno".

En primer término, a lo largo del día de hoy, las autoridades sanitarias de Estados Unidos informaron de que uno de sus 17 nacionales que fueron evacuados del buque ha dado "positivo leve" en la PCR de la cepa de los Andes, mientras otro presenta "síntomas leves".

En cuanto a la otra paciente confirmada, ha sido la ministra de Sanidad de Francia, Stéphanie Rist, quien dio cuenta de que se trata de la pasajera que ayer mostraba síntomas compatibles.

Traslado a sus países

Ambos fueron trasladadas ayer desde Canarias, donde se encontraba fondeada la embarcación, junto con el resto de sus compatriotas.

Así, el grupo de norteamericanos salió de España en un avión del departamento de Estado de EE.UU. que trasladaría a los pasajeros al Centro Regional de Tratamiento de Patógenos Emergentes, en Nebraska, o a otras instalaciones, en función de su sintomatología y de su estado.

En lo que atañe a los otros cuatro pasajeros franceses del mencionado crucero, estarán aislados, al igual que otras 22 personas identificadas como contactos "más o menos cercanos" de la paciente de hantavirus que posteriormente falleció, y con la que compartieron vuelo.

La paciente confirmada, por su parte, se encuentra ingresada ya en un hospital especializado en enfermedades infecciosas. En concreto, se halla "en una sala muy protegida para evitar que el virus se propague".