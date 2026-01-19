Más de 180.200 electores votarán el 15 de marzo desde el exterior en las autonómicas de Castilla y León

Un total de 180.200 castellanos y leoneses residentes en el extranjero están llamados a votar en las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, una convocatoria en la que el peso del electorado exterior vuelve a cobrar relevancia tras años de crecimiento continuado del Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA).

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP) firmaba el pasado lunes el decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria electoral, fijando la fecha de los comicios en el último día posible para cumplir los plazos legales al término de la legislatura. La convocatoria se ha comunicado mediante un comunicado oficial, después de que Mañueco suspendiera su agenda institucional en señal de duelo por el accidente ferroviario ocurrido en Córdoba.

El decreto, que entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, establece que en estas elecciones se elegirán 82 procuradores, uno más que en la actual legislatura debido al aumento de población en la circunscripción de Segovia. La campaña electoral se desarrollará durante quince días, entre el 27 de febrero y el 13 de marzo, y la sesión constitutiva de las nuevas Cortes tendrá lugar el 14 de abril, fecha a partir de la cual se iniciarán las negociaciones para la investidura del próximo presidente autonómico.

En cuanto a la participación del voto exterior, los precedentes reflejan un comportamiento tradicionalmente bajo. En las últimas elecciones autonómicas, celebradas en febrero de 2022, estaban convocados 160.179 castellanos y leoneses residentes en el extranjero, de los que solo 3.081 ejercieron su derecho al voto, lo que supuso una participación del 1,92%. Por provincias, votaron 732 electores en León, 612 en Salamanca, 525 en Valladolid, 388 en Burgos, 283 en Zamora, 183 en Palencia, 177 en Ávila, 97 en Segovia y 84 en Soria.

Pese a la baja participación, el recuento del voto exterior otorgó la victoria al PSOE, con 906 votos, por delante del PP (659), Unidas Podemos (472) y Vox (445), aunque estos resultados no alteraron el reparto final de escaños en las Cortes autonómicas.

Desde entonces, el censo de electores residentes en el extranjero ha seguido creciendo de forma sostenida. Entre 2022 y 2025, el CERA ha aumentado en torno a 19.000 personas, lo que supone un incremento cercano al 12%, impulsado en gran medida por los procesos de nacionalización por ascendencia vinculados a la Ley de Memoria Democrática. Argentina continúa siendo el país con mayor número de electores de Castilla y León en el exterior, seguido de Francia, Cuba y Alemania.

La evolución del censo y los cambios en el procedimiento de votación abren ahora un nuevo escenario para el electorado exterior, aunque a tenor de los últimos comicios, no se espera que se eleve demasido la participación en estas elecciones autonómicas del 15 de marzo.