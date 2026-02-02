Abierto el plazo para que gallegos del exterior cursen un ciclo de FP en Galicia

La Xunta de Galicia ha abierto el plazo de solicitud del programa Retorna Talento FP, que permitirá a 120 gallegos del exterior regresar a la Comunidad para cursar estudios de Formación Profesional en el curso 2026/27. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 30 de abril a través de la aplicación Ciclosadmisión.

Esta nueva convocatoria incorpora importantes novedades, como la oferta de seis ciclos formativos, todos ellos en la modalidad de FP Dual Intensiva, que combina formación teórica y práctica en centros educativos y empresas. Además, por primera vez, el programa incluye una titulación de alta especialización, exclusiva de Galicia: el Ciclo superior de Automoción con especialización en Vehículos de competición, que se impartirá en el CIFP As Mercedes, en Lugo.

El programa está dirigido a personas residentes en el extranjero nacidas en Galicia, a quienes hayan residido de forma continuada en la Comunidad durante al menos diez años con nacionalidad española antes de emigrar, así como a descendientes por consanguinidad de emigrantes gallegos. El proceso de selección tendrá en cuenta la adecuación de los perfiles tanto a nivel formativo como a las necesidades de las empresas colaboradoras, e incluirá entrevistas por videoconferencia.

Los seis ciclos ofertados cuentan con 20 plazas cada uno y se impartirán en centros de Ferrol, Ribeira, Lugo, Vilamarín, Poio y Ponteareas, en especialidades que abarcan desde la soldadura y la electromecánica hasta la gestión de alojamientos turísticos o la vitivinicultura. Todos ellos tendrán una duración de dos cursos académicos, correspondientes a los años 2026/27 y 2028/29.

En esta edición, las ayudas económicas para el alumnado mejoran un 25 %, alcanzando los 15.000 euros por persona. Estas becas están destinadas a cubrir gastos de desplazamiento desde el país de origen, alojamiento, manutención en Galicia y seguro médico, si fuese necesario. Además, se adelanta el primer pago, que se realizará en el trimestre de inicio del curso, facilitando así la incorporación del alumnado desde el comienzo de la formación.

Desde su puesta en marcha, el programa Retorna Talento FP ha permitido la formación en Galicia de 152 personas retornadas, y forma parte de la Estrategia Galicia Retorna, que incluye también otras iniciativas como las Bolsas de Excelencia Mocidade Exterior (BEME), dirigidas a estudiantes universitarios.

Con este programa, la Xunta busca no solo facilitar el retorno de gallegos del exterior, sino también enriquecer el tejido social y productivo de la Comunidad con la experiencia y los conocimientos adquiridos por estas personas en el extranjero.