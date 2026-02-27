El actor Pablo Piñeiro sobre su experiencia en México: “Me sentí muy cuidado y nunca tuve sensación de peligro”
Lejos de la imagen de peligro constante que a menudo se asocia al país, Piñeiro habla de una etapa de crecimiento y acogida. “Tuve sensaciones muy agradables, muy bonitas ” sentencia
El escritor, actor y exfutbolista Pablo Piñeiro decidió el año pasado hacer las maletas y probar suerte en México. Tras pasar buena parte de 2025 instalado en Ciudad de México, ha regresado temporalmente a España, pero su aventura al otro lado del Atlántico no ha terminado: en mayo volverá para ofrecer cuatro nuevos espectáculos, consolidando así una etapa artística que, asegura, le ha marcado tanto en lo profesional como en lo personal.
Piñeiro, conocido por su proyecto “Escucho historias de amor… gratis”, con el que lleva ocho años recopilando testimonios reales de amor y desamor, y por su monólogo “Lo positivo de fracasar en el amor”, eligió México como nuevo destino creativo en 2025. Durante meses residió en la capital, especialmente en colonias céntricas como Condesa, Roma, Juárez, Narvarte o Nápoles, zonas de alto poder adquisitivo y gran efervescencia cultural.
“Yo estuve casi todo 2025 allí, hasta diciembre”, explica. Ahora, tras regresar a España, ya negocia su vuelta para mayo con la intención de realizar cuatro nuevos shows. “Estoy en conversaciones para hacer cuatro actuaciones más”, precisa, dejando claro que su relación con el público mexicano no ha sido algo puntual.
Más allá de lo artístico, Piñeiro quiere matizar la percepción que desde Europa se tiene sobre la seguridad en México. “Yo hablo desde un privilegio absoluto, por ser blanco, hetero, europeo y hombre”, reconoce con honestidad. Aun así, insiste en que su experiencia personal fue positiva: “En ningún momento tuve sensación de miedo ni de que no fuese una ciudad segura”.
El artista se movía en un entorno principalmente cultural, rodeado de actores, cantantes, dramaturgos y directores. “En el núcleo en el que yo me rodeaba, que era un mundo muy artístico, no se siente ningún tipo de tensión”, afirma. De hecho, compara su día a día en la capital mexicana con el de cualquier gran ciudad española: “Vivía como podría estar viviendo perfectamente en Madrid. Es más el miedo que te puede infundir desde fuera que la sensación que yo tuve allí”.
Lejos de la imagen de peligro constante que a menudo se asocia al país, Piñeiro habla de una etapa de crecimiento y acogida. “Tuve sensaciones muy agradables, muy bonitas, y me sentí muy, muy cuidado”, resume.
