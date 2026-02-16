Afundación reanuda sus programas intergeneracionales tras una década combatiendo los estereotipos edadistas

Los programas intergeneracionales de Afundacion, «Fálame da emigración» y «Falamos da escola», inician este mes de febrero una nueva edición en centros educativos de toda Galicia, reforzando su apuesta por el diálogo entre generaciones como herramienta para combatir el edadismo.

Ambos proyectos acercan al alumnado de secundaria y bachillerato las experiencias vitales de las personas mayores en ámbitos como la emigración y la escuela del pasado. En ellos participan estudiantes y personas mayores voluntarias, socias de los Espazos +60 de la entidad. Esta edición llegará inicialmente a diez centros educativos de Ares, Fisterra, Marín, Monforte, Ourense, Trazo, Santiago, Sarria, O Saviñao y Vigo, con previsión de incorporar nuevas localidades en los próximos meses.

Coincidiendo con el décimo aniversario de estos programas en el curso 2025-2026, el Área de Mayores ha realizado una evaluación de impacto entre el alumnado participante en los cursos 2023-2024 y 2024-2025. El estudio, en el que participaron 543 estudiantes de 16 centros, revela que la iniciativa contribuye de forma significativa a reducir los estereotipos negativos sobre el envejecimiento. Si al inicio del programa el 77 % del alumnado presentaba niveles bajos o muy bajos de estereotipos edadistas, tras su participación el porcentaje ascendió al 89 %. Asimismo, el porcentaje de estudiantes que considera que ambas generaciones tienen algo o bastante en común aumentó del 68 % al 76 %.

En estos diez años, los programas llegaron a 47 centros educativos gallegos, con la implicación de 226 personas mayores voluntarias y 6.619 estudiantes. En total, se celebraron 412 encuentros en las aulas, sumando 824 horas de diálogo intergeneracional.

Sabela Couceiro, coordinadora del Área de Mayores de Afundación, subraya que los resultados “muestran la potencialidad y la necesidad de seguir trabajando en proyectos intergeneracionales que contribuyan a una mayor cohesión social”, en línea con el Informe Mundial de Edadismo de la Organizacion Mundial de la Salud, que señala las actividades educativas y el contacto entre generaciones como estrategias eficaces para combatir la discriminación por edad.

Los encuentros se desarrollan en centros situados en localidades donde Afundación cuenta con un Espazo +60, así como en nuevos municipios incorporados en esta edición. En las aulas, mayores y estudiantes dialogan sobre la emigración, los sistemas educativos del pasado y del presente, y las motivaciones, dificultades y aprendizajes asociados a estos procesos. A partir de relatos en primera persona, materiales didácticos y trabajos del propio alumnado, se genera un espacio de escucha y reflexión que fomenta la empatía, desmonta estereotipos y refuerza el reconocimiento del valor de la experiencia.