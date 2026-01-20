La Agrupación Folclórica Coros y Danzas de Santander celebra 75 años preservando las tradiciones cántabras

La Agrupación Folclórica Coros y Danzas de Santander conmemora este año su 75 aniversario, una trayectoria marcada por la defensa, conservación y difusión del folclore y la cultura popular de Cantabria a lo largo de varias generaciones. La efeméride se celebró con el espectáculo "Un paseo por la tierruca, 75 años de historia compartida", que tuvo lugar en el centro cívico de Cueto y reunió a integrantes, antiguos miembros y público en general.

Fundada en 1950 al amparo de los Coros y Danzas de España y formalizada como asociación cultural en 1984, la agrupación se ha consolidado como uno de los referentes del folclore cántabro dentro y fuera de la comunidad. A lo largo de su historia ha participado en numerosos concursos nacionales, logrando el primer premio en 1966, y ha sido seleccionada entre los diez mejores grupos del país en el programa "Ronda Española" de Televisión Española.

Su actividad ha traspasado fronteras con giras por países de Europa central y Cuba, así como con su participación en la Feria Mundial de Nueva York de 1964, en el pabellón de España. En 1977 recibió el Premio Europeo de Arte Popular de la fundación Alfred Toepfer F.V.S. de Hamburgo, en reconocimiento a su labor en la recopilación y difusión de bailes, canciones y trajes tradicionales. Más recientemente, en 1990, representó a España en el desfile del Día de la Hispanidad en Miami.

El 75 aniversario ha servido también para poner en valor el trabajo continuado de la agrupación con niños y jóvenes, garantizando la transmisión del patrimonio cultural cántabro a nuevas generaciones y manteniendo vivas las señas de identidad de la región.

A los actos conmemorativos asistieron, entre otros, el consejero de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros, y la alcaldesa de Santander, quienes trasladaron la felicitación del Gobierno de Cantabria a la Agrupación Folclórica Coros y Danzas de Santander y expresaron el respaldo institucional para que continúe desarrollando su labor cultural.