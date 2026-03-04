Andalucía TRADE crea el Club MidMarket para reforzar la financiación y expansión de 500 empresas estratégicas

En la imagen, una mujer frente a un cartel de Andalucía Trade

La Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social ha abierto el plazo de inscripción en el Club MidMarket Andalucía TRADE, una iniciativa pionera destinada a impulsar el crecimiento de las empresas andaluzas de tamaño intermedio y facilitar su salto al segmento de gran empresa.

El programa, gestionado por Andalucía TRADE, está dirigido a alrededor de 500 compañías andaluzas que cumplen los criterios de empresa midmarket: facturación entre 50 y 500 millones de euros, balance superior a 43 millones o plantillas de entre 250 y 3.000 trabajadores.

La consejera de Economía y presidenta de la agencia, Carolina España, ha destacado que “el club nace para dar respuesta a las necesidades de las empresas que, por su tamaño, se encuentran con dificultades para acceder a incentivos públicos”. Según ha explicado, estas compañías suelen enfrentarse a una doble barrera: no cuentan con los recursos de las grandes empresas, pero tampoco encajan en muchas líneas de apoyo diseñadas específicamente para pymes.

Un foro de servicios, financiación y networking

El Club MidMarket se articula como un espacio de colaboración no lucrativo y voluntario, que ofrecerá un catálogo específico de servicios adaptados a este segmento empresarial. Entre ellos, destaca la creación del Observatorio Midmarket Andaluz, que analizará en profundidad el tejido empresarial intermedio de la comunidad mediante estudios, recopilación de datos e informes sectoriales para identificar tendencias, oportunidades y desafíos.

En el ámbito financiero, las empresas podrán optar a hasta 136 millones de euros en incentivos e instrumentos ya desplegados por la agencia. Entre ellos figuran el Fondo para Tecnología Estratégica en Andalucía (30 millones de euros) y la línea de incentivos para el acceso a mercados de financiación alternativa (1 millón de euros).

Asimismo, estarán disponibles convocatorias para proyectos de I+D+i —tanto en régimen no competitivo como competitivo— que superan los 105 millones de euros y que se publicarán a lo largo de 2026. En este caso, las empresas midmarket deberán concurrir en asociación con una pyme.

El club también contempla asesoramiento especializado en innovación, sostenibilidad, internacionalización y estrategia empresarial, así como la organización de encuentros, conferencias y talleres para fomentar el networking y la cooperación empresarial.

Requisitos y sectores prioritarios

Para formar parte del Club, las empresas deberán contar con CIF o centro productivo en Andalucía, tener matriz de capital español, no encontrarse en procedimiento concursal y demostrar un compromiso firme con la innovación y la internacionalización.

Se dará prioridad a compañías de sectores industriales estratégicos como el agroalimentario, aeroespacial o químico, así como a empresas vinculadas a la ingeniería, la I+D y el comercio, consideradas referentes del modelo productivo hacia el que evoluciona la economía andaluza.

Las solicitudes serán evaluadas en función de criterios como la capacidad de crecimiento, la visión estratégica, la sostenibilidad, la apuesta por el talento y el compromiso con el entorno.

Refuerzo del tejido empresarial andaluz

La puesta en marcha del Club MidMarket se enmarca en la estrategia del Gobierno andaluz para fortalecer la estructura empresarial de la comunidad con compañías de mayor dimensión, más capacidad de inversión e innovación y mayor competitividad internacional.

Andalucía cerró 2025 con 270.842 empresas inscritas en la Seguridad Social, máximo histórico tras crecer un 0,7% interanual, más del doble que la media nacional (0,3%). Destaca especialmente el crecimiento de las grandes empresas —más de 250 trabajadores— que aumentaron un 6,4%, casi tres puntos por encima del conjunto de España.