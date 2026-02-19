Bonn acoge el primer seminario del año del programa ¡Adentro!® para mayores hispanohablantes

El programa de formación ¡Adentro!® celebrará su primer seminario del años, del 27 al 29 de marzo y se hará en formato híbrido. La convocatoria ya está abierta y el plazo de inscripción finaliza el 13 de marzo.

El encuentro, dirigido a personas mayores hispanohablantes interesadas en formarse como animadores socioculturales, contará con un máximo de 30 plazas presenciales.

Desde la organización explican que "ante la falta de financiación del Gobierno español para el desarrollo del programa, los asistentes presenciales deberán realizar una aportación de 70 euros para contribuir a los costes, aunque se contempla la posibilidad de solicitar reducción o exención en caso de dificultades económicas. También se prevé que los participantes vinculados a Misiones Católicas puedan gestionar apoyo financiero a través de sus diócesis"

Formación integral para mayores activos

El seminario abordará contenidos centrados en la mejora de la calidad de vida de las personas mayores migrantes hispanohablantes, fomentando la participación social y combatiendo la soledad y el aislamiento. El programa incluye talleres sobre psicología aplicada al trabajo con mayores, prevención de accidentes domésticos, uso seguro de tecnologías digitales, manejo de la ansiedad, autoestima, habilidades emocionales y derechos sociales en Alemania, entre otros temas.

Las sesiones combinarán trabajo en grupos, ponencias especializadas, espacios de reflexión, actividades físicas adaptadas —como gimnasia o yoga para mayores— y propuestas culturales como canto coral o baile. También habrá espacios de convivencia y espiritualidad.

Programa del seminario

El seminario comenzará el viernes 27 de marzo con la llegada de los participantes presenciales a la sede de Haus Venusberg, en Bonn, y la conexión técnica de quienes asistan en modalidad online. La apertura oficial contará con la intervención de representantes de la Confederación, del Departamento de Formación de las Comunidades Católicas de Lengua Española y de la dirección del programa ¡Adentro!®. Tras la presentación del programa y de los participantes, se desarrollarán los primeros grupos de apoyo para multiplicadores. La tarde incluirá talleres formativos sobre historia de la psicología y su aplicación al trabajo con personas mayores, prevención de accidentes en el hogar y fomento del uso de tecnologías digitales en este colectivo.

La jornada del sábado comenzará con actividades físicas adaptadas, como gimnasia o yoga para mayores. A lo largo de la mañana se celebrarán sesiones plenarias y nuevos bloques de trabajo en grupo centrados en el conocimiento personal y el trabajo biográfico, el abordaje del dolor físico en la vejez y la identificación de mitos y estereotipos sobre las personas mayores. Tras el almuerzo, el programa continuará con talleres prácticos sobre el uso seguro de internet, la correcta toma de medicación, la gestión de la ansiedad y las preocupaciones, así como cuestiones de derecho social relevantes para jubilados en Alemania, como los sistemas de pensiones, seguro sanitario y cuidados. La jornada concluirá con ejercicios de relajación, actividades culturales como ensayo coral o baile y un espacio de convivencia y espiritualidad.

Finalmente, el domingo arrancará nuevamente con propuestas de ejercicio físico y, tras una sesión plenaria inicial, se celebrarán los últimos grupos de trabajo. Los contenidos abordarán la autoestima, el desarrollo de habilidades emocionales para dinamizar grupos de mayores y el análisis del edadismo, con pautas para reconocerlo y combatir sus efectos. El seminario finalizará con una sesión de evaluación y perspectivas de futuro antes de la despedida de los participantes presenciales.