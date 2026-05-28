“Canarias no es solo sol y turismo, es talento y conocimiento”: más de 200 jóvenes participan en ‘Talento Canario’ en Madrid

El proyecto ‘Talento Canario’ ha reunido en Madrid a más de 200 jóvenes profesionales y estudiantes canarios residentes en el exterior en un encuentro celebrado en la Casa de América, con el objetivo de reforzar los vínculos entre el talento formado fuera de las islas y el tejido empresarial del archipiélago.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Canarias, se ha consolidado como un espacio de conexión directa entre la experiencia profesional de los jóvenes canarios y las oportunidades laborales y de desarrollo en su comunidad de origen, con especial atención al retorno del talento cualificado.

Durante la apertura institucional, el viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, subrayó el objetivo del proyecto al afirmar que “Canarias no es únicamente sol y turismo; aporta conocimiento, valores y una altísima cualificación técnica que queremos de vuelta en casa”. Cabello defendió además la necesidad de “generar las condiciones para que el talento acumulado en el exterior pueda regresar y desarrollarse en las islas”.

El encuentro contó también con la participación del director general de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos, David Pérez-Dionis, quien destacó la importancia de la colaboración entre instituciones y empresas para facilitar la empleabilidad. “El verdadero éxito radica en la confianza del tejido empresarial y en la suma de esfuerzos entre instituciones, empresas y talento”, señaló.

A lo largo de la jornada se presentaron distintas herramientas orientadas a facilitar el retorno profesional, como el Hub del Talento Canario en Madrid o el aplicativo digital Zetta10, diseñado para conectar a los profesionales interesados en regresar con ofertas de empleo en el archipiélago.

El programa incluyó además una mesa de debate con empresas como Cajasiete, Grupo Número 1, DISA y Fred. Olsen Express, que expusieron su visión sobre la captación y retención de talento en Canarias.

Uno de los momentos centrales fue la mesa de referentes profesionales, en la que participaron perfiles del ámbito deportivo, científico y cultural, que compartieron sus experiencias vitales dentro y fuera del archipiélago, así como su relación con el retorno.

El evento concluyó con una actuación musical en directo y una fotografía de familia que reunió a organizadores, ponentes y participantes, simbolizando el cierre de una jornada centrada en la creación de redes entre el talento canario en el exterior y las oportunidades en las islas.