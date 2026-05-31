Canarias reconoce la huella de la emigración gallega con la entrega de la Medalla de Oro a la Casa de Galicia

El presidente de Canarias y el secretario xeral da Emigración entrega a la Casa de Canaria la Medalla de Oro

La emigración gallega y su aportación al desarrollo social, económico y cultural de Canarias tuvieron un protagonismo especial en los actos institucionales del Día de Canarias celebrados este 30 de mayo en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria.

Entre las doce Medallas de Oro concedidas por el Gobierno canario en 2026 destacó el reconocimiento otorgado a La Casa de Galicia en Las Palmas, una institución histórica que simboliza los profundos vínculos humanos, culturales y sociales que unen a Galicia y Canarias desde hace generaciones.

La distinción supone un homenaje no solo a la trayectoria de la entidad, sino también a los miles de gallegos que encontraron en Canarias una tierra de acogida y oportunidades, contribuyendo de forma decisiva al crecimiento económico, comercial y social del archipiélago.

Al acto asistió el secretario xeral da Emigración de la Xunta de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, quien trasladó el agradecimiento del Gobierno gallego por un reconocimiento que consideró extensivo a toda la colectividad gallega asentada en las islas.

"Esta medalla reconoce mucho más que una entidad: reconoce décadas de esfuerzo, solidaridad y amor por Galicia y Canarias", afirmó Miranda tras la entrega de los galardones.

El responsable de Emigración felicitó a La Casa de Galicia por una distinción que, a su juicio, "pone en valor muchos años de trabajo, esfuerzo y compromiso con la sociedad canaria". Además, destacó la capacidad de la entidad para conservar la identidad gallega al tiempo que se integraba plenamente en la sociedad isleña.

Antonio Rodríguez Miranda con la comunidad gallega en Canarias | Galicia Aberta

"La Casa de Galicia supo mantener vivas las raíces gallegas al tiempo que se convirtió en un ejemplo de integración, solidaridad y servicio a la comunidad", señaló.

Un puente histórico entre Galicia y Canarias

Durante décadas, la emigración gallega ha formado parte de la realidad cotidiana de Canarias. Comerciantes, empresarios, profesionales y trabajadores procedentes de Galicia se establecieron en las islas, donde contribuyeron al desarrollo de sectores estratégicos de la economía y participaron activamente en la vida social y cultural del archipiélago.

La Casa de Galicia se convirtió en uno de los principales referentes de esa comunidad, actuando como punto de encuentro para varias generaciones de emigrantes y descendientes, preservando tradiciones y fortaleciendo los lazos entre ambos territorios.

Antonio Rodríguez Miranda aludió especialmente la labor social desarrollada por la entidad a lo largo de su historia y su capacidad para proyectar valores de solidaridad más allá de la propia colectividad gallega.

"Los centros gallegos son mucho más que espacios de encuentro; son hogares donde se mantiene viva la identidad, se transmiten valores y se construyen puentes entre Galicia y el mundo", subrayó.

La entrega de la Medalla de Oro tuvo lugar durante el acto institucional del Día de Canarias, presidido por el presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo, quien aprovechó su intervención para reivindicar el respeto hacia el archipiélago y defender una Canarias "que no se resigna a ser periferia de nadie".

Clavijo destacó que tanto los Premios Canarias como las Medallas de Oro representan "una Canarias real" construida por personas e instituciones que crean, innovan, cuidan y fortalecen la sociedad.