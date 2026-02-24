Un centenar de catalanes impulsa el nacimiento del Casal Catalán de Queensland en Brisbane

Un centenar de personas pertenecientes a la comunidad catalana que reside en la ciudad de Brisbane (Australia), acaba de crear el Casal Catalán de Queensland. La nueva entidad nace con la voluntad de consolidar un espacio estable de encuentro y difusión cultural para los catalanes que viven en el noreste australiano.

“La jornada fundacional del Casal Catalán de Queensland fue todo un éxito: cerca de 100 personas nos reunimos para participar en la comida popular y en la celebración de la asamblea constituyente", publicaron los impulsores del Casal en Instagram.

Disfrutando de la Calçodiada | Casal de Brisbane

El origen de esta iniciativa se remonta al grupo de Facebook Catalans a Brisbane, activo desde 2011, que durante más de una década sirvió para organizar encuentros puntuales. Fue en una reunión celebrada en 2024 cuando un pequeño grupo empezó a plantear la posibilidad de constituir formalmente un casal. La propuesta tomó fuerza tras el éxito de las actividades organizadas en 2025, como la celebración de Sant Jordi, una paellada popular y una calçotada con motivo de la Diada que reunió a casi 80 personas.

El nuevo casal también mira al pasado. En los años ochenta ya existió en Brisbane una comunidad catalana activa, y la actual entidad quiere recuperar ese legado.

La jornada fundacional combinó una comida popular —con macarrones caseros y habas a la catalana— con la asamblea constituyente, en la que se aprobaron por unanimidad los estatutos y la primera junta directiva. La junta directiva expresó en Instagram: "Entre todos (y por unanimidad) aprobamos los estatutos del Casal y la primera junta directiva. Tenemos muchísimas ganas de seguir organizando encuentros tan bonitos entre todos, que nos recuerdan lo más importante de nuestra cultura: tradiciones, hermandad y comunidad”, declararon

Miembros del Casal durante uno de sus encuentros | Casal de Brisbane

El siguiente paso ahora será solicitar el reconocimiento oficial como comunidad catalana en el exterior por parte de la Generalitat y sumarse a la red de asociaciones catalanas en el mundo, con el objetivo de compartir experiencias, generar sinergias y garantizar la continuidad de un proyecto que aspira a convertirse en un referente cultural catalán en Australia.