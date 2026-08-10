El Centro Español de Santos celebra su tradicional Fiesta de Santiago

El Centro Español y Repatriación de Santos celebró el pasado domingo una nueva edición de su tradicional Fiesta de Santiago, una jornada de confraternización que reunió a miembros de la comunidad española, descendientes de emigrantes y amigos de la cultura hispánica en la ciudad brasileña.

La celebración, dedicada al Apóstol Santiago, patrón de España, permitió poner en valor las tradiciones y raíces españolas que se mantienen en la Baixada Santista, región que recibió una importante corriente migratoria procedente de España a lo largo de su historia.

El acto contó con la presencia del cónsul de España en Santos, Manoel Santalla Montoto, así como de representantes de distintas entidades de la colectividad española. Su participación contribuyó a reforzar los vínculos institucionales y la colaboración entre las organizaciones que trabajan para preservar la cultura, la memoria y las tradiciones de la inmigración española en la región.

Celebración del Apostol Santiago en Santos | La Región Internacional

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la actuación del grupo folclórico Caminos de España, que ofreció al público una muestra de danzas tradicionales españolas.

La actuación sirvió para acercar el patrimonio cultural español a las distintas generaciones y puso de manifiesto el papel del folclore como elemento de unión y transmisión de la identidad española fuera del país.

La gastronomía también tuvo un papel protagonista con la preparación del tradicional plato gallego 'Callos a Galega', que fue ofrecido a los asistentes y tuvo una buena acogida. La propuesta gastronómica permitió unir tradición, memoria y cultura en torno a los sabores vinculados a las raíces de la comunidad española.

La Fiesta de Santiago se convirtió así en un punto de encuentro entre españoles, descendientes y personas vinculadas a la cultura ibérica, reafirmando el papel del Centro Español y Repatriación de Santos como una de las instituciones históricas de referencia de la comunidad española en Brasil.

Primera celebración de la nueva Junta Directiva

La edición de este año tuvo además un significado especial al tratarse de la primera Fiesta de Santiago organizada por la actual Junta Directiva, presidida por Carlos Fernández dos Santos.

Bailes tradicionales gallegos en el Centro Español de Santos | La Región Internacional

La nueva dirección ha expresado su compromiso con el fortalecimiento de la institución, la integración de la comunidad española y la preservación de las tradiciones heredadas de los inmigrantes, con el objetivo de garantizar la continuidad de este legado cultural para las próximas generaciones.

Con la celebración dedicada al Apóstol Santiago, el Centro Español de Santos ha renovado su compromiso de mantener vivas la cultura, las tradiciones y los valores que unen a la comunidad española en Brasil, al tiempo que contribuye a estrechar los vínculos históricos entre España y Brasil.

La entidad mantiene así su vocación de ser un espacio de encuentro y referencia para la colectividad española en la Baixada Santista.