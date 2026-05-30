El Centro Gallego de Valencia celebra su tradicional Xantar de Primavera

El Centro Galego de Valencia celebró su tradicional Xantar de Primavera en un ambiente de convivencia y reencuentro entre socios y amigos de la entidad. La jornada contó con la presencia del presidente de la institución, Manuel Fortes, acompañado por miembros de la junta directiva, entre ellos la vocal de Cultura, la reconocida poetisa argentina de ascendencia gallega Norma González.

La nota musical y folclórica corrió a cargo del grupo Celturia, que con sus bailes y melodías trasladó a los asistentes a la siempre añorada tierra gallega en una soleada tarde en la Comunitat Valenciana.

Actuación del grupo Celturia durante el encuentro | Felipe Cid

Fundado en 1966, el Centro Galego de Valencia nació con el objetivo de reunir a los gallegos y descendientes de gallegos residentes en la Comunitat Valenciana, manteniendo vivas sus tradiciones, cultura y vínculos con Galicia.

Entre los asistentes al encuentro se encontraban también el santiagués José Manuel Pichel, delegado territorial de la ONCE en la Comunidad Valenciana, y Mary Ponte, delegada para la Hispanidad y la Libertad en la Generalitat Valenciana.

Socios del Centro Gallego de Valencia | Felipe Cid

El almuerzo reunió a cerca de 70 socios y socias de los más de 200 que integran esta destacada entidad gallega asentada en tierras valencianas.

La jornada transcurrió en un ambiente de amistad y fraternidad en la localidad de Massanassa, sede del Centro Galego de Valencia, donde los asistentes disfrutaron de una agradable comida y de una tarde marcada por la cultura, la música y el sentimiento gallego