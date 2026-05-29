El CGCEE aprueba 26 propuestas de la Comisión de Derechos Civiles centradas en derechos, digitalización y mejora consular

La Comisión de Derechos Civiles reconoció el trabajo de David Casarejos y despidió a Maite Michelón

La Comisión Delegada de Derechos Civiles del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) ha aprobado un total de 26 propuestas en el actual pleno, dentro de un paquete de 39 iniciativas presentadas, según explicó su presidente, David Casarejos, antes de la votación.

Casarejos aludió al volumen de trabajo acumulado durante el mandato, que asciende a 111 propuestas en cuatro años, y señaló que este esfuerzo se traduce en alrededor de 75 votaciones. “Me parece brutal el nivel de trabajo que se ha hecho”, afirmó, destacando el incremento tanto cuantitativo como cualitativo de las iniciativas.

El presidente de la comisión puso en valor la mejora en la elaboración de las propuestas, asegurando que en este mandato presentan un mayor desarrollo técnico y argumentativo. Recordó además la aportación de miembros como Pablo, de Canadá, y Juan, de Alemania, a quienes atribuyó iniciativas especialmente relevantes por su originalidad y rigor.

Entre las propuestas aprobadas destaca la relativa al establecimiento de un acuerdo específico de canje recíproco de permisos de conducción entre España y Emiratos Árabes Unidos, una medida orientada a facilitar la movilidad de la ciudadanía española residente en el exterior.

Intervención de David Casarejos durante la Comision de Derechos Civiles

También figuran iniciativas de modernización de la red consular, como la posibilidad de envío de pasaportes por mensajería certificada a petición del interesado, la implantación de un sistema de seguimiento online de trámites consulares y la creación de una aplicación oficial para españoles en el exterior.

En materia de derechos civiles, se incluyen propuestas como la información automática del derecho a voto al alcanzar la mayoría de edad, la mejora del acceso a determinados trámites consulares, o medidas para garantizar la correcta transcripción de datos personales en documentos oficiales.

Otras iniciativas abordan la ampliación de la red consular en países con aumento de población española residente, la mejora de infraestructuras en consulados como el de Edimburgo o la extensión de la atención consular a un sábado al mes en toda la red.

Casarejos explicó además que algunas propuestas no han sido aprobadas por razones competenciales o porque ya están contempladas en reformas en curso, como ocurre con la nacionalidad para cónyuges extranjeros o determinados aspectos de la movilidad internacional.

El debate previo a la votación estuvo marcado por la modernización de los servicios consulares y la ampliación de derechos de la ciudadanía española en el exterior, en un contexto de creciente digitalización de la administración pública.