El CGCEE aprueba un amplio paquete de propuestas de educación y cultura exterior tras un intenso debate sobre digitalización, becas y patrimonio asociativo

El Pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) aprobó este martes un amplio conjunto de propuestas elevadas por la Comisión Delegada de Educación y Cultura, que preside Gustavo Yepes, en una sesión en la que se debatieron cuestiones como la digitalización de la educación exterior, la protección del patrimonio de las asociaciones españolas en el mundo y las dificultades de acceso a la universidad para la ciudadanía residente fuera de España.

Entre las iniciativas más debatidas figuraba una presentada por el consejero por Estados Unidos, Saúl Beceiro Novo, que plantea la puesta en marcha de una estrategia integral de transformación digital de la educación y la cultura exterior mediante la creación de la plataforma “España en Red”. La propuesta, que recibió aportaciones de distintos consejeros, plantea la coordinación entre los ministerios de Educación, Cultura y Asuntos Exteriores para desarrollar entornos educativos híbridos, mejorar la formación en competencias digitales bilingües y facilitar la creación de proyectos culturales colaborativos entre centros españoles en el exterior.

La iniciativa fue valorada positivamente en el debate, aunque algunos intervinientes señalaron la necesidad de concretar su financiación, su interoperabilidad con programas ya existentes y su aplicación efectiva en los distintos países con presencia de comunidades españolas.

Debate sobre el patrimonio de las entidades en el exterior

Uno de los puntos centrales del debate giró en torno a la protección del patrimonio documental, bibliográfico y artístico de las entidades españolas en el exterior, un asunto sobre el que intervino el secretario xeral da Emigración de la Xunta de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda.

Miranda explicó que el patrimonio de estas asociaciones constituye un legado “inconmensurable”, al estar formado por libros de actas, fondos documentales, bibliotecas y colecciones que reflejan la vida social y cultural de la emigración. Defendió la necesidad de impulsar mecanismos de apoyo cotidiano a estas entidades, especialmente en materia de conservación y digitalización, y planteó que las administraciones públicas asuman un papel más activo y coordinado en la preservación de estos fondos.

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda | La Región Internacional

En su intervención, advirtió además de la fragilidad de muchas asociaciones en el exterior, algunas de las cuales han desaparecido en los últimos años, dejando en riesgo la conservación de parte de su patrimonio histórico.

Por su parte, el representante de CCOO, José Babiano Mora, planteó la necesidad de reforzar la protección de estos fondos, aunque señaló las dificultades técnicas y logísticas de los procesos de digitalización y catalogación.

Por su parte, Xurxo Martínez Crespo, tambi introdujo un matiz al debate al defender que la conservación del patrimonio debe priorizar su mantenimiento en los lugares de origen, evitando en lo posible su traslado, y apostando por modelos de preservación in situ.

Posteriormente, Antonio Rodríguez Miranda señaló que la experiencia de Galicia en colaboración con el Consello da Cultura Galega ha demostrado la utilidad de los procesos de catalogación y digitalización realizados en cooperación con las entidades del exterior, aunque reconoció la complejidad de su implementación.

Acceso a la universidad y becas, otro eje del debate

El debate incorporó también las dificultades de acceso a la educación superior en España para la ciudadanía en el exterior. En este punto, Rodríguez Miranda abordó los problemas de homologación de títulos y el acceso a becas universitarias, señalando que muchos estudiantes españoles en el extranjero encuentran obstáculos tanto para convalidar sus estudios como para acceder a programas de apoyo económico.

El consejero defendió la necesidad de revisar los mecanismos de acceso a la universidad española, especialmente para los hijos de españoles residentes fuera del país, y planteó el papel de la UNED como instrumento clave para facilitar la formación universitaria en el exterior.

Desde otros sectores del Pleno se planteó, además, la necesidad de vincular cualquier ampliación del sistema de becas a un marco más amplio de retorno o movilidad, lo que dio lugar a un breve intercambio sobre el enfoque que deben tener estas políticas, entre la universalidad de derechos y la priorización de programas específicos.

Un paquete amplio de medidas aprobado

El Pleno dio luz verde a un conjunto de propuestas que abarcan distintos ámbitos de la política educativa y cultural exterior, entre las que destacan: La creación de un programa estatal de asistencia a la educación de la ciudadanía española en el exterior; el fortalecimiento de la red de enseñanza de lengua y cultura españolas y la ampliación de las ALCE; la puesta en marcha de nuevas becas para hijos de españoles residentes en el exterior; la creación de un fondo estatal para la protección del patrimonio de las entidades españolas en el exterior; la mejora de la homologación de títulos universitarios obtenidos en el extranjero; el impulso de programas de movilidad del profesorado y refuerzo de la diplomacia cultural o la creación de un consejo asesor específico en materia de educación y cultura exterior.

Asimismo, se aprobaron iniciativas orientadas a mejorar la participación cultural de la ciudadanía exterior, reforzar la coordinación institucional y ampliar la oferta educativa en entornos digitales e híbridos.